Cs Mérida exige más medidas para autónomos, pymes y desempleados en los Presupuestos

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Mérida, Andrés Humánez, ha señalado este jueves tras el Pleno Municipal que su grupo no ha apoyado los "presupuestos exprés" que ha presentado el equipo de Gobierno por "no haber contado con todos los grupos políticos" y, además, "no representar la situación de todos los emeritenses".

Así pues, el edil de la formación liberal ha explicado que en las cuentas locales "faltan ayudas para autónomos y pymes", al tiempo que ha señalado que "no son garantía suficiente para estar prevenidos antes un posible rebrote del coronavirus".

"El Gobierno municipal debe prever que existe la posibilidad de un rebrote y contar con fondos de emergencia suficientes para poder amortiguar los daños a los que nos podemos enfrentar", ha insistido.

A su vez, Humánez ha lamentado que estos presupuestos "son insuficientes para paliar el desempleo" ya que, a su entender, las medidas que propone el gobierno local con 200 puestos de trabajo "no son garantía" para paliar la cantidad de parados con el que ya contaba la localidad y a los que se suman más trabajadores debido a la crisis del coronavirus, "entre ellos muchos hosteleros que no volverán a abrir sus negocios".

Además, aunque ha señalado que se trata de un presupuesto que "cumple con toda la formalidad requerida por la legislación" sobre objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gastos y deuda pública "los datos con los que ha sido elaborado son de antes del estado de alarma por lo que no reflejan la realidad actual".

"No hemos votado a favor porque consideramos que no vamos a ser capaces de cumplir la previsión de ingresos contemplada por el equipo de gobierno ni siquiera con la recaudación de impuestos directos e indirectos, la tasa de precios públicos o la contribución porque la gente no va a tener con qué pagar", ha criticado.

En este sentido, el portavoz en Mérida de la formación naranja ha incidido en que la inmensa mayoría de los emeritenses "no se ven representados en estos presupuestos" ya que, según ha puntualizado, no se puede esperar que la solución del problema para el equipo de gobierno sea la de tener a gran parte de la población "dependiendo del Estado o de las administraciones".

Una situación que Humánez ha calificado de "insostenible" para cualquier sistema que pretenda ofrecer una economía "sana" y "centrada en el crecimiento económico que tanto necesita esta región", tal y como informa Cs Mérida en una nota de prensa.

Así, el portavoz de la formación liberal en el Ayuntamiento de Mérida ha anunciado que su grupo municipal no puede dar su voto a favor a unos presupuestos que no han contado con la participación del resto de partidos para elaboración de los mismos, "a excepción de Unidas por Mérida con la que sí han contado", ha sentenciado.