La Biblioteca Municipal de Mérida reabre con "auténtica normalidad"

La biblioteca municipal 'Juan Pablo Forner' de Mérida ha reabierto este pasado lunes, coincidiendo con el inicio de la fase 1 de la desescalada, con "auténtica normalidad" pero "cumpliendo" las "normas básicas" de distanciamiento e higiene, como "no tocar" el material y "aplicando el sentido común".



Así lo ha destacado la delegada de Cultura del consistorio emeritense, Silvia Fernández, quien ha subrayado que, entre las novedades de esta reapertura, se ha habilitado un teléfono de cita previa para "dar una preferencia a personas mayores o grupos de riesgo" y que éstos no estén "al mismo tiempo en la biblioteca" con otras personas.



Además, según ha informado en declaraciones a Europa Press Televisión, han "señalizado los pasillos de entrada y de salida", en las estanterías se han sustituido los libros por fotocopias de las carátulas y los ejemplares que va devolviendo la gente "hacen una cuarentena de catorce días" antes de volver a prestarlos.



A este respecto, Fernández ha asegurado que los libros que están ahora mismo en la biblioteca y que han pasado en ella todo el confinamiento en sus respectivos lugares "están libres de Covid-19 cien por cien".



Igualmente, ha indicado que en las estanterías "no se puede tocar absolutamente nada" y que "ahora mismo, en la fase 1, "está habilitado" el servicio de préstamo, por lo que los usuarios llegan, hacen el cambio de libro y se vuelven a ir.



En este sentido, ha resaltado que están "trabajando en la fase 2" para que "todo el mundo pueda disfrutar de la sala de lectura" y el resto del material porque, por ejemplo, "ahora mismo CDs y demás no estamos dejándolos", ha manifestado.



Asimismo, la delegada de Cultura emeritense ha puesto en valor también el servicio de lectura digital con el que cuenta esta biblioteca que es "una buena herramienta".



Finalmente, ha aseverado que cuando han reabierto la biblioteca había "gente haciendo cola en la puerta para poder hacer el cambio" ya que estaban "deseosos" de coger otro libro puesto que la lectura "ha sido un desahogo para mucha gente" durante el periodo de confinamiento.