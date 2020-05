Reabren algunos negocios en Mérida con el inicio de la fase 0 de la desescalada

Ep.

Algunos pequeños negocios y empresas han reabierto sus puertas este lunes en Mérida coincidiendo con el inicio de la fase 0 de la desescalada como es el caso de librerías o peluquerías que, guardando las medidas de seguridad y protección, han vuelto a atender a sus clientes.



Así, la propietaria de la librería PuntoyAparte, María Marcos, ha señalado que el día está siendo "muy tranquilo" porque "la gente sigue teniendo miedo" y "hay poco dinero" para gastar, mientras que el dueño de la Peluquería Willy, Manuel Romero, ha manifestado que está "muy ilusionado" por la reapertura y que "el teléfono no ha parado de sonar" con llamadas de clientes.



De este modo, en declaraciones a Europa Press Televisión, Marcos ha valorado que pueda volver a abrir la librería porque tiene que "pagar alquiler y seguridad social"; no obstante, ha considerado que "va a ser difícil remontar" tras el periodo de confinamiento donde han estado "sin entrar un euro".



"Así que lo vamos a tener crudo todos en general pero las librerías más", ha opinado ya que, a su juicio, la gente compra los libros por plataformas digitales. Por ello, ha animado a los vecinos a comprar en las tiendas de sus barrios para que "Mérida vuelva a resurgir".



Igualmente, ha lamentado que el periodo de confinamiento ha sido "la hecatombe" para los negocios porque "los gastos han sido los mismos y sin entrar un euro". "Una empresita pequeña pues muy mal, ya veremos cómo salimos de esta", ha lamentado.



Por su parte, Romero ha destacado que "el teléfono no para de sonar" y que no ha tenido "tantos clientes" en su vida así como que "estaba deseando" reabrir la peluquería de caballeros que regenta porque el cerrar ha sido una "miseria".



"Muy bien, no me duele nada, he estado 50 días doliéndome la espalda, la rodilla, todo y hoy no me duele nada", ha ironizado al tiempo que ha añadido que ahora puede trabajar "doce horas seguidas", ya que lo que le cansaba era "estar sentado".