En Mérida, niños podrán pasear en zonas verdes y plazas pero no en áreas de juego infantil

Así lo ha anunciado el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, tras participar, en la reunión que ha mantenido la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de la que el regidor emeritense forma parte, con la vicepresidenta Teresa Ribera y los Ministros de Sanidad y de Política Territorial.



Unas reunión en la que se han perfilados las medidas de desescalada que deben llevar a cabo los municipios de todo el país, y en las que los ayuntamientos jugarán un "papel central", tanto en el desconfinamiento, como en la reconstrucción social y económica.



Así, el alcalde de Mérida ha explicado que, en esta reunión, los ayuntamientos han solicitado al Gobierno que las medidas que se implementen en todos los consistorios sean "similares" para garantizar su cumplimiento, así como que se puedan aplicar de forma "fácil y directa".



Según el primer edil, se ha hablado de la primera fase de la desescalada, en la que a partir de este domingo, 26 de abril, podrán salir de casa los menores con las indicaciones que ha realizado el Gobierno, tras lo que ha destacado la necesidad de "ser insistentes en que debemos respetar las medidas de distanciamiento social".



Para Rodríguez Osuna, "no se pueden agrupar las niñas y niños en las zonas que permitamos", expone" y, para evitarlo, serán los ayuntamiento quienes delimiten los espacios.



En ese sentido, en el caso de Mérida y "respetando la normativa marcada para ello y de obligado cumplimiento, el ayuntamiento ha decidido que "se pueda jugar en las zonas verdes de la ciudad, en plazas cercanas al domicilio y en las áreas sin tránsito de vehículos".



Así, ha recordado que los menores no se podrán alejar más de un kilómetro del domicilio familiar, pidiendo "ser responsables, esta medida no obliga salir a la calle, pero sí ser constantes y los garantes del cumplimiento de todas las medias".



"Somos todos corresponsables", ha señalado el alcalde de Mérida, enviando"un mensaje de confianza y de prudencia para solventar la necesidad de los menores sin incumplir las medidas impuestas en el Estado de Alarma".

VELARÁ POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA



Ante esta situación, Rodríguez Osuna ha avanzado que el ayuntamiento velará por el cumplimiento de la normativa y que los menores acompañados no estén en las áreas de juegos infantiles de los parques pues, "hay suficientes zonas para no estar en los juegos infantiles".



A este respecto, ha reconocido que, "no podemos poner un policía en cada parque pero debemos ser responsables del cumplimiento de la orden", agradeciendo a toda la ciudadanía los esfuerzos que están realizando en esta complicada situación.