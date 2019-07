Down Mérida recibe 2.800 euros de una gala benéfica

El director del grupo de negocios BNI Emprendedores Extremadura, Juan Antonio Ardila, ha hecho entrega este miércoles de un cheque por valor de 2.800 euros en favor de Down Mérida.

El importe del cheque se corresponde con lo obtenido en la Gala Benéfica celebrada el pasado 14 de junio en el Parador de Mérida -que sirvió como celebración para el quinto aniversario del grupo de negocios-, y en la que adultos de Down Mérida, miembros del proyecto de inserción laboral 'Uno a uno' de Fundación ONCE -confinanciado por el Fondo Social Europeo-demostraron no sólo su habilidades laborales, sino también las sociales y relacionales.

La cantidad donada por BNI Extremadura y BNI Emprendedores Mérida irá destinada a mantener los formadores laborales con los que Down Mérida trabaja durante los meses de duración del programa 'Uno a uno' de inserción laboral.

De esta forma, se busca procurar que, una vez que termine este programa, el ritmo de trabajo y formación del proyecto se pueda mantener para que los alumnos con discapacidad que reciben esa preparación no cesen en la adquisición de habilidades y alcanzar así el objetivo último de su "plena y absoluta inserción laboral en una empresa".

Tras esta primera colaboración, la relación del grupo empresarial con Down Mérida se mantendrá en el tiempo, ya que después de la Gala Benéfica -incluida en las acciones de responsabilidad corporativa del grupo- se inicia una nueva etapa en la que la sinergias de BNI se ponen al servicio de la entidad para "estrechar los contactos con las empresas y que cada vez haya más empresarios dispuestos a que las personas con discapacidad conformen de manera definitiva el capital humano de sus empresas", ha apuntado Juan Antonio Ardila.

Por su parte, la responsable técnica de Down Mérida, María Morales, ha agradecido la "implicación" de BNI con esta propuesta, y ha resaltado lo "importante" que es para la entidad "tener un apoyo como el que nos pueda prestar este grupo".