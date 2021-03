Vergeles pide a estudiantes que vuelvan en Semana Santa que "reduzcan su actividad social"

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha pedido este martes a los universitarios que estudian fuera de la región y tienen previsto volver a Extremadura en Semana Santa que ahora que "todavía quedan unos días", que "reduzcan su actividad social".



Esta reducción de la actividad social "es la mejor forma de prevención que puedan tener", ha resaltado el titular de Sanidad, quien ha recordado que Extremadura se sitúa en estos momentos en unas cifras de incidencia del coronavirus de nivel de alerta 1, por lo que les ha pedido que "cuando lleguen, sean muy prudentes".



También ha solicitado a estos estudiantes que si cuando lleguen "tienen alguna duda", acudan a los puntos que están abiertos para hacerse una prueba de infección por coronavirus, tras lo que ha reafirmado que "aunque den negativo en la prueba, eso no es un pasaporte para hacer lo que nos dé la gana", ha dicho a preguntas de los periodistas sobre la vuelta de estudiantes en Semana Santa.



En cualquier caso, el consejero extremeño de Sanidad ha recordado que en la comunidad autónoma "ha habido más infecciones de maduritos, que infecciones de la gente más joven", aunque se "carguen las tintas" sobre los jóvenes.



"Aquí los problemas han estado en aquella gente que hay tenía una edad, y que se iba a las casas de campo o a las fincas como si no pasara nada, y sí pasa", por lo que ha instado a tener cuidado.



VARIANTE BRITÁNICA



Respecto a la presencia de la variante británica en Extremadura, Vergeles ha explicado que se están "secuenciando todos los casos positivos que nos salen", y ahora mismo existe un 64 por ciento de la variante británica en Extremadura.



"Yo creo que ya llevamos un tiempo con la variante británica en toda España, ahora lo único que estamos haciendo es aflorando con la secuenciación que estamos haciendo", ha explicado el titular extremeño de Sanidad.



Vergeles ha señalado que todavía se conoce "poco del virus, y sobre todo de cómo se va a comportar", tras lo que ha mostrado su preocupación por que "al paso que vamos, con las cifras que hemos estado manejando, las variantes se van a convertir en mutaciones".



"Hablar de mutaciones me preocupa más", ha señalado Vergeles, quien ha señalado que la variante británica "está protegida por las vacunas que tenemos en el catálogo de la Unión Europea, y eso es una ventaja".



José María Vergeles se ha pronunciado de esta forma a preguntas de los periodistas en rueda de prensa en Don Benito tras conocer la ampliación de la Unidad de Críticos, el doble circuito Covid y la nueva Resonancia Magnética del Hospital.