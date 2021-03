UEx celebra lanzamiento de proyecto para diseñar estrategias para estilos vida saludables

La Universidad de Extremadura (UEx) ha celebrado el lanzamiento del proyecto Erasmus+ Sport 'Eumove: Let's move Europa. School-based promotion of healthy lifestyles to prevent obesity', dirigido a diseñar e implementar estrategias y recursos digitales que permitan a la comunidad educativa promover estilos de vida saludables con el fin de reducir los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles en niños y adolescentes

Concretamente, ha valorado el 'kick-off meeting' de este proyecto Erasmus+ Sport Eumove de forma virtual y con la participación de 13 instituciones socias de seis países europeos, que son España, Bélgica, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido.

Cabe destacar que Eumove es un proyecto coordinado por la UEx, enmarcado en la acción 'Sport - Collaborative Partnerships' de la convocatoria 2020 y que cuenta con un presupuesto de 399.379 euros para su ejecución durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023, según indica la UEx en nota de prensa.

Al respecto, el coordinador académico del proyecto en la UEx, David Sánchez, de la Facultad de Ciencias del Deporte, ha destacado que, a través de esta iniciativa, pretenden elaborar un conjunto de recursos para profesores y padres, de acceso gratuito, con el objetivo de que puedan implementar estrategias en la promoción de hábitos saludables en niños y adolescentes.

Sánchez ha manifestado además que todos los recursos elaborados a través del proyecto serán actualizados en la página web y serán traducidos a los cinco idiomas del proyecto.

La activa participación en proyectos de cooperación institucional impulsados por el Programa Erasmus+ es una "prioridad estratégica" de la UEx, que favorece la visibilidad de la institución, al tiempo que permite ampliar la red de colaboraciones académicas internacionales de docentes e investigadores.