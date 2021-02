Alumna de Colegio San José de Villafranca ganadora provincial "Carta a un militar español"

Desde el Colegio San José de Villafranca de los Barros, se ha señalado que se trata de una convocatoria abierta a alumnado de 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio.

La Ministra de Defensa, Margarita Robles, ha participado en el acto virtual de entrega de los reconocimientos a los alumnospremiados.

«Siempre me ha gustado mucho escribir, lo disfruto mucho. Mis compañeras me animaron a participar y me decidí a hacerlo, fue una gran sorpresa ser seleccionada primero en el Colegio y luego conseguir el premio provincial, estoy muy contenta», explica CeliaCabeza.

Además, añade que, «en estos tiempos, en que escuchamos hablar de Covid todos los días, tenía la necesidad de agradecer de alguna manera a tanta gente que ha colaborado en ayuda y prevención, y bueno surgió esta oportunidad de agradecer a los militares todo lo que han realizado por su sacrificio y por su labor durante este tiempo de pandemia», añade.

Cabe señalar que, en su carta, la alumna señala que: “Sólo tengo una palabra más que dedicarle: gracias. Gracias a todas y cada una de las personas que forman parte de las Fuerzas Armadas, por su labor diaria y motivacional, ya que, no solo durante esta pandemia, se han entregado por y para el país, inspirando a cientos de jóvenes a seguir sus pasos. Gracias por haber devuelto la esperanza a nuestros hogares y por haber cuidado de nuestros mayores cuando nosotros no pudimos. Gracias por recordarnos que luchando juntos podemos vencer cualquier batalla”.

Y es que, en esta edición, los alumnos tenían que escribir una carta a uno o una de nuestros militares anónimos involucrados durante la Operación Balmis, el gran dispositivo que organizaron las Fuerzas Armadas (FAS) junto al Gobierno ante la amenaza de la COVID-19.

La “Operación Balmis” fue activada a partir de la declaración del estado de alarma, el14 de marzo de 2020, y requirió la adopción de medidas inmediatas y eficaces de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional.

Concretamente, supuso la urgente integración de las capacidades operativas, sanitarias, logísticas, de policía militar y de infraestructuras, pertenecientes tanto a la Unidad Militar de Emergencias, la Inspección General de Sanidad, el Ejército de Tierra, la Armada y Ejército del Aire, para ponerlas a disposición de las autoridades competentes.

La finalidad de la operación fue proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública en territorio nacional, con el objetivo final de salvar vidas.

El concurso establece tres niveles de ganadores, el LOCAL con un ganador por centro docente, el PROVINCIAL, al que concurren los ganadores locales y en el que elige un ganador por cada provincial la Delegación/Subdelegación de Defensa en colaboración con periodistas y personalidades de la enseñanza y la cultura de cada provincia.

Posteriormente, los ganadores provinciales pasarán al nivel nacional, en el que se elegirá un ganador, más dos finalistas nacionales