No vacunar a los hijos es "asumir un riesgo demasiado elevado" para su salud

La Dra. Carolina López, especialista en Pediatría del hospital Quirónsalud Cáceres, ha advertido de la importancia de mantener en orden el calendario de vacunación de los menores porque "es una garantía para su salud". No hacerlo "es asumir un riesgo demasiado elevado".

Aunque la facultativa reconocía que durante la pandemia se produjo una reprogramación de agendas e incluso que se pospusieran aquellas actividades cuya demora no suponía un riesgo para los pacientes y que muchas personas declinaran acudir a los centros de salud y hospitales, como para cumplir los calendarios de vacunación, ahora sí que se ha logrado, a base de trabajo e información, que los padres vuelvan a vacunar a sus hijos con normalidad, algo que considera fundamental.

Y es que no cumplir con el calendario de vacunaciones puede tener consecuencias muy graves, como dejar a nuestros hijos en riesgo de enfermar de forma significativa por infecciones prevenibles por las vacunas.

"Sería una verdadera desgracia que, por no tener la información adecuada, perdamos a un hijo por tomar una mala decisión y no vacunarlo". Las vacunas son un derecho, afirma de manera tajante.

En este sentido, la Dra. López ha incidido en que las vacunas salvan al año más de dos millones de vidas, sin embargo, se está observando como algunas enfermedades, como el sarampión, están triplicando sus casos por la disminución en la cobertura vacunal.

También ha recordado que la falta de vacunación no solo afecta a los menores, sino que "nos afecta a todos, ya que uno de sus objetivos es producir inmunidad de grupo y con la disminución de la cobertura vacunal están resurgiendo enfermedades que ya estaban erradicadas".

A las personas que se niegan a poner las vacunas, no por temor al Covid, sino por considerarlas innecesarias, la experta en pediatría de Quirónsalud Extremadura les recomendaba "que vinieran a verme, porque en muchos casos lo que no hay es la información adecuada". Estoy abierta a escuchar todo tipo de argumentos y, por supuesto, a explicar yo los míos y de por qué sí hay que vacunar.



Por todo, el consejo que ofrece la Dra. Carolina López a todos los padres que no hayan cumplido el calendario vacunal, sea por el motivo que sea, es acudir al pediatra para que indique la forma de poner al día ese calendario, puesto que es la persona que mejor puede informar sobre este asunto.

Además, los centros de salud y las clínicas están preparadas para realizar las vacunaciones minimizando en todo momento el riesgo de contacto con el Covid-19, que es uno de los temores de los padres.



En esta línea, la doctora explicaba que el hospital Quirónsalud Cáceres dispone de consultas externas de distintas especialidades y donde se realizan controles de "niño sano" y se administran las vacunas del Calendario vigente, además de las opcionales.

En definitiva, la pediatra de Quirónsalud Extremadura insiste en que el riesgo que tienen que asumir con la no vacunación de un hijo es demasiado alto, pudiendo producir incluso el fallecimiento, por lo que aconseja que se cumplan con estos calendarios o se busque consejo profesional para ver cómo actuar en el caso de que no se haya podido aplicar.