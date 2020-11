FeSP-UGT pide que el personal funcionario docente pueda ocupar vacantes a media jornada

La Federación de empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT Extremadura ha solicitado a la Consejería de Educación y Empleo que busque fórmulas jurídicas que permitan que los funcionarios de carrera puedan cubrir de manera voluntaria vacantes a media jornada y que no sean plazas exclusivas para docentes interinos.



En concreto, esta federación, tal y como ha recordado en una nota de prensa, lleva varios años solicitando mejoras necesarias en el procedimiento de adjudicación de vacantes del personal docente no universitario, al tiempo que ha reiterado la necesidad de que todas las vacantes consolidadas sean ofertadas en el concurso de traslados, al ser el sistema "más objetivo y justo" para la cobertura de las plazas.



No obstante, UGT ha asegurado que, año tras año, la Consejería de Educación y Empleo apenas crea plazas en las plantillas orgánicas de los centros y opta por el mantenimiento de plazas funcionales, las cuales, según ha recalcado, se llevan cubriendo, algunas "desde hace más de diez años, con funcionarios en comisión de servicio y funcionarios interinos".



De este modo, el sindicato ha alertado de que hay docentes que llevan muchos años con una plaza definitiva a muchos kilómetros de su domicilio pero que, año tras año, ven restringida por esta circunstancia su movilidad.



En este punto, la organización sindical ha señalado que un ejemplo de ello son las comisiones de servicio humanitarias por conciliación familiar como las de cuidado de hijos, que están sujetas a unos requisitos "rígidos", que impiden que puedan ser solicitadas por muchos docentes que las necesitan.



Por ello, FeSP-UGT ha propuesto que las vacantes de media jornada que existen en los centros y que puedan interesar a los funcionarios con plaza fija se oferten primeramente a estos y, posteriormente, a los interinos.



Y es que, a su entender, ello abriría la posibilidad de que docentes, voluntariamente, pudieran optar por estar más cerca de su lugar de residencia y evitaría "desigualdades", ha expuesto.



Además, UGT Extremadura también ha aclarado que con esta propuesta no pretende que las vacantes que se necesitan en los centros no salgan a concurso de traslados, sino sólo que las medias vacantes que existen en plantilla funcional y que por falta de horario no se crean en orgánica puedan ser solicitadas por funcionarios de carrera.



Por último, ha defendido UGT, que lo "más positivo" de su propuesta es que para los interinos habría un número mayor de vacantes completas, con lo cual se evitaría la "precarización" de sus contrataciones y los funcionarios de carrera estarían sujetos a una "mayor flexibilidad" para conciliar su vida personal, laboral y familiar.