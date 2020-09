FeSP-UGT pide a Junta un permiso retribuido para profesorado con familiares en cuarentena

La Federación de empleados y empleadas de los servicios públicos de UGT Extremadura (FeSP-UGT) ha solicitado a la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura la concesión de un "permiso retribuido temporal" al profesorado extremeño para cuidar personas a su cargo que estén en cuarentena.



En concreto, se trata de una petición que la federación sindical ha realizado, a través de un escrito que ha registrado en la Consejería de Educación, y en el que ha explicado que la incidencia actual de la Covid-19, "está suponiendo cierres de aulas y centros educativos y con ello cuarentenas domiciliarias de hijos menores de edad del profesorado extremeño".



Y es que ante esta situación, este profesorado "actualmente no cuenta con directrices claras en el caso de tener familiares que deban guardar cuarentena domiciliaria y no son positivos confirmados por PCR", algo que, según señala FeSP-UGT a través de una nota de prensa, "no solo sucede con menores, sino también con personas con discapacidad o aquellas que, por razones de edad, accidente o enfermedad requieren de un cuidado personal o directo".



Por este motivo, UGT ha reclamado por escrito a la Consejería de Educación que "realice de manera urgente los cambios normativos que correspondan" para que el profesorado tenga un "permiso retribuido temporal y excepcional" durante este periodo para cuidar a las personas a su cargo, que contemple el posible cierre de aulas, centros escolares o centros de día.



Asimismo, el sindicato ha solicitado que, cuando un profesor deba quedarse en casa por tener un familiar en cuarentena, "este personal sea cubierto de manera inmediata" por la Consejería de Educación y Empleo, para evitar que el alumnado extremeño se vea perjudicado por esta situación.



Igualmente, FeSP-UGT ha mostrado su satisfacción por el anuncio que ha realizado la Consejería de Educación y Empleo de una inminente apertura de listas extraordinarias de varias especialidades, algo que según ha recordado, el sindicato "venía demandando desde el curso pasado, para anticiparse a problemas de cobertura de puestos docentes".



Por último, UGT ha señalado que "en momentos tan complejos como los actuales, la Administración "debe estar del lado de la salud pública pero también del lado de la conciliación", por lo que le ha solicitado un "compromiso expreso" que valore al profesorado extremeño, que "está realizando un enorme esfuerzo para que el curso 2020-2021 se desarrolle con la mayor normalidad posible", ha concluido.