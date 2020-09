Quince aulas extremeñas se suman a la modalidad online hasta las 56, que suponen el 0,56%

Un total de 56 aulas de centros educativos extremeños se encuentran realizando en estos momentos formación a distancia, en cumplimiento de los protocolos impuestos por la pandemia, lo cual supone el 0,56 por ciento de las 10.000 que hay en los 850 colegios e institutos de la comunidad.



Así pues, hasta este viernes, 18 de septiembre, y según el acumulado de datos y la actualización de los mismos comunicados por los centros educativos, hay 129 estudiantes y 39 docentes con PCR positiva en Covid-19 en la red de centros extremeños.



En concreto, las aulas y centros que se han sumado a esta modalidad en las últimas 24 horas son el CEIP Campo Arañuelo, de Navalmoral de la Mata, donde se ha implementado la formación telemática para dos de sus aulas burbujas por el contacto mantenido con una persona que ha dado positivo. Durante 14 días deberán guardar cuarentena.



Cierra también temporalmente sus puertas un aula del CEIP Puente Real, de Badajoz, mientras las autoridades sanitarias definen los contactos estrechos de un grupo de 6º de Primaria, debido al positivo de uno de sus miembros. Mientras tanto, este alumnado continuará su proceso de enseñanza-aprendizaje desde casa.



También en Badajoz, el Colegio Nuestra Señora del Carmen-Los Maristas ha implementado la formación a distancia para el alumnado de una de sus aulas burbujas (hasta 4º de Primaria) por el positivo de uno de sus integrantes mientras guardan cuarentena, según informa la Junta en una nota de prensa.



La ciudad de Cáceres ha registrado el cierre de cuatro aulas de tres de sus centros educativos. En el Colegio Giner de los Ríos, el alumnado de una de sus aulas burbuja deberá formarse durante 14 días desde casa por el caso confirmado de uno de sus miembros.



Además, el CEIP Extremadura pasará al modelo de formación no presencial a los estudiantes de dos de sus aulas. Una es un grupo burbuja y, aunque la otra no, Salud Pública la ha aislado mientras establece el estudio de los contactos. Por otro lado, Educación ha implantado también la formación telemática para el alumnado de un aula burbuja del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, por el positivo de uno de sus integrantes.



En las últimas horas, los sanitarios han decretado el cierre de un aula más del IES Luis de Morales, de Arroyo de la Luz. En los grupos de 1º y 2º de ESO se han confirmado cuatro positivos y ahora se está haciendo el rastreo de los contactos estrechos. Mientras dure este proceso, este alumnado se formará telemáticamente, a la vez que guarda cuarentena.



También debe guardar aislamiento domiciliario una clase del CEIP Nuestra Señora de Sopetrán, de Almoharín, por un positivo confirmado en un grupo burbuja. Mientras se formarán a distancia.



Por otro lado, el Colegio Claret, de Don Benito, ha impulsado la formación no presencial durante 14 días para otra de sus aulas burbuja, tras confirmarse el positivo de uno de sus miembros.



A su vez, la Consejería de Educación y Empleo ha cerrado 2 grupos de la Escuela Infantil Nuestra Señora del Puerto, de Plasencia, por una persona positiva en coronavirus y debido al contacto estrecho de las dos aulas. Estos deberán guardar cuarentena.



Otros dos grupos de la Escuela Infantil El Escondite, de Olivenza, deberán guardar cuarentena debido al positivo de una de las personas que trabajan en el centro.



MODELO DE FORMACIÓN A DISTANCIA DE ELJAS

Por otro lado, la Junta ha decidido que se unan también al modelo de formación a distancia el alumnado de Eljas desde este próximo lunes, tanto el que estudia en la localidad (30), como el que se desplaza a otros centros educativos de la comarca. Esto es debido a la incidencia de coronavirus en el municipio.