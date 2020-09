SES y UEx intentarán que prácticas de ramas sanitarias sean lo "más presencial posible"

Ep

Así, lo ha destacado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha remarcado que van a "intentar que la mayoría de las prácticas por no decir todas" sean "de la forma más presencial posible".



En declaraciones a los medios previas a la reunión de la Comisión paritaria SES-UEx, Vergeles ha explicado que van "a priorizar" los últimos cursos de grado como sexto de Medicina o cuarto de Enfermería porque son prácticas "irrecuperables" y después van a ir "permitiendo que se puedan ir incorporando progresivamente el resto de los alumnos".



A este respecto, ha aclarado que esto "no tiene por qué" suponer una reducción de las prácticas porque van a ir "acomodando la capacidad que tienen los centros sanitarios a aquellas que son imprescindibles hacer". "Lo que tendremos es que poner más centros a disposición de la UEx para realizar esas prácticas", ha matizado.



Del mismo modo, Vergeles ha apuntado que las dos instituciones tienen que "quedar" en "seguir unos protocolos para seguridad" de pacientes, docentes y trabajadores del sistema sanitario.



Además, ha detallado que hay centros como el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz que "tiene mucha carga de formación" porque no solo se forman alumnos de la UEx sino que también hay practicas de otros ciclos por lo que se tendrán "que ir coordinando para que se pueda realizar".



Asimismo, ha avanzado que van a intentar que las prácticas "se realicen en la parte no covid" de los centros sanitarios o la que esté "más libre de covid" así como que van "a proponer que los alumnos cuando entren en los centros sanitarios reciban una información básica y una formación básica para prevenirse, para saberse colocar los EPIs y todo lo que tiene que ver con el covid" porque, a su juicio, "es una oportunidad de enseñanza".



Por último, ha señalado que en la parte quirúrgica de los hospitales harán una prueba PCR a los alumnos en prácticas "al igual" que se hace con los pacientes y el personal para "no someter al paciente a un riesgo de infección dentro del área quirúrgica".



INICIO DEL CURSO EN LA UEX



Por su parte, el rector de la UEx, Antonio Hidalgo, ha detallado que esta reunión permitirá "una coordinación más estrecha" entre el SES y la universidad así como que "el punto fundamental" de la misma son las prácticas de los alumnos para las que tienen que "aclarar finamente los protocolos" y si los estudiantes "van a tener o no acceso a ciertas prácticas".



Del mismo modo, preguntado por el inicio del curso, Hidalgo ha asegurado que "está siendo razonablemente satisfactorio" aunque "no deja de ser una situación de tensión" y hay gente que "reacciona demasiado fuerte" pero ha aseverado que "el número de casos (de Covid) es muy pequeño" y también el número de personas aisladas "es muy pequeño".



Y, ha concluido queb "ya hubiera firmado yo de antemano este principio de curso, pero tenemos que seguir con la guardia alta y seguir con los hábitos saludables de comportamiento y conseguiremos que el sistema siga funcionando bien".