Representantes sindicales se concentran en Badajoz contra recortes en la educación pública

Una veintena de representantes de las cinco organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública no universitaria, en concreto CSIF, PIDE, ANPE, CCOO y FeSP-UGT, se han concentrado este miércoles, frente a la Delegación Provincial de Educación en Badajoz contra los recortes en la educación pública y el de 302 profesores planteado por la Consejería de Educación.



Bajo el lema '+ Inversión - Recortes x la Educación Pública', la concentración se ha desarrollado frente a la Delegación Provincial de Educación en Badajoz y en la misma han portado una pancarta en la que se podía leer 'En defensa del profesorado y la educación extremeña'. También se han escuchado gritos como "Y si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra. Y si esto no se apaña, caña, caña, caña. Y la próxima visita será para que dimitas" o "Señora consejera usted no se entera".



En declaraciones a los medios, el presidente del Sindicato de profesores ANPE Extremadura, Antonio Vera, ha explicado que esta concentración se desarrolla este miércoles en Badajoz y en Cáceres y que la tenían programada "por esta nefasta política de recortes" por parte de la Consejería que "tanto daño van a hacer o están haciendo a la educación pública en Extremadura".



Vera se ha referido a unas declaraciones del presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, en las que señaló que "con el momento que estamos viviendo teníamos que ser solidarios" y le ha preguntado en nombre de ANPE "quién va a ser solidario con esos 302 docentes que van a perder su puesto de trabajo" y que "van a engrosar las listas de parados", cuando el Gobierno Central va a repartir 2.000 millones a repartir entre las comunidades.



Por ello, ha reclamado a la Junta de Extremadura que la parte que le corresponda a la región "realmente" se invierta en educación y en mantener y reforzar las plantillas, puesto que se está "a las puertas" de "una nueva normalidad en educación" y con una ratio según la ministra de Educación de 20 alumnos por aula y "recortes de 302 docentes será imposible adaptarnos a esta nueva enseñanza".



También ha pedido a la Consejería de Educación que se siente a negociar con los sindicatos, y que negocien y planifiquen el próximo curso, en lugar de recortar docentes y sus derechos, aumentar las horas lectivas y no subir el salario el 2 por ciento "como ya se tenía prometido y aprobado a nivel estatal"; al tiempo que ha avanzado que han programado una "hora de ruta con grandes concentraciones" como la prevista en Cáceres y Badajoz el lunes 22, en la que espera que acudan todos los docentes extremeños "contra estos recortes tan infames que van a venir en educación".



SINDICATO PIDE



Por su parte, el delegado del Sindicato del Profesorado Extremeño PIDE, Antonio Maqueda, ha hecho hincapié en que les parece "inaceptable" la actitud de la administración, "sobre todo en lo que ellos llaman o siguen llamando mesas de negociación", aunque para PIDE "hay que quitarle el apellido y dejarlo en mesas de imposición", puesto que "no se negocia nada" y "no hay manera, por muchas propuestas que se lleven, de que se muevan un ápice de dónde quieren y ya han querido recortar".



De esta manera, se ha referido a los citados 302 profesores menos que "sigue siendo un recorte inaceptable porque son pérdidas de condiciones laborales y que afectan sobre todo a la enseñanza pública, no tanto así a la enseñanza concentrada a la que no se le toca"; y ha criticado el "ninguneo total hacia los sindicatos", ante lo cual los cinco sindicatos se han unido "contra esos recortes", "el empeoramiento de las condiciones laborales" o el "no cobro del 2 por ciento que cobran todas las regiones en España menos Extremadura".



"Tenemos que seguir haciéndole ver a la sociedad que de esta manera no podemos abordar un curso 20/21 con unas mínimas garantías de poder tener seguridad sanitaria y seguridad de que se puede trabajar y no pendientes de detalles que no nos correspondería a los docentes para el curso que viene", ha defendido, junto con que los profesores quieren "trabajar con seguridad".



CSIF, CCOO Y UGT



Por su parte, Toni Ardila, liberada del sindicato CSIF, ha indicado que los cinco sindicatos se han unido con un objetivo como "es el de defender los recortes a los que los docentes nos vamos a ver sometidos en breve periodo de tiempo", y ante lo cual su fin es "defender la calidad de nuestra educación pública" y se oponen "totalmente" a la reducción de docentes.



"Y menos en este momento en el que estamos atravesando y necesitaríamos ampliar las plantillas", ha planteado, al tiempo que se ha mostrado "en contra totalmente del incumplimiento de acuerdos que ya están firmados" como la reducción de mayores de 55 años o el no abono del 2 por ciento "prometido". "En definitiva CSIF defenderá siempre que haya más inversión, menos recortes, y todo ello por la educación pública", ha insistido.



A su vez, Clara Gallardo de CCOO ha expuesto que en esta concentración reivindican "más inversión en la escuela pública" y que "no" aceptan "de ninguna manera" la reducción de plantilla que propone la Consejería y que "ha propuesto de forma unilateral sin negociar con los sindicatos", cuando el próximo año va a ser "excepcional" y, debido a la crisis sanitaria, va a haber que adaptar espacios o desdoblar grupos.



"En la Consejería, en vez de apostar por la educación e invertir en educación pública, lo que va a hacer es todo lo contrario: una reducción brutal de plantillas", ha criticado, al tiempo que ha indicado que "esto va a repercutir muy negativamente en atención a la diversidad por ejemplo y atención individualizada de los alumnos" y que "es el momento de retomar las negociaciones" dado que "todavía" se está "a tiempo de sentarse con los sindicatos", como "representantes legales de los trabajadores de la enseñanza", para planificar "de una forma seria el curso siguiente".



Finalmente, Eva María González, secretaría del sector de Enseñanza de FeSP-UGT Extremadura, ha apuntillado que se concentran frente a los recortes de 302 profesores menos en Primaria y en Secundaria, que rechazan al considerar "fundamental ahora invertir más en profesorado dadas las circunstancias en la que nos encontramos de cara al curso que viene".



Para González, "hay una gran preocupación" por parte del profesorado, el alumnado o las familias ante estos recortes o cómo se va a organizar el curso escolar de manera que se garantice esa distancia de un metro y medio y, ante esto, en FeSP-UGT manifiestan su "rechazo" y quieren que desde la Consejería "se pongan más medios para que garantice un nuevo curso escolar con garantías de seguridad sanitaria". "Que nos quite esta incertidumbre en la que estamos ahora sometidos frente a estos recortes", ha concluido.