La consejera de Educación discrepa con el PP sobre plantilla docentes para próximo curso

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha asegurado que la plantilla docente para el próximo curso "no está cerrada", mientras que la diputada del PP Pilar Pérez ha acusado a la Junta de querer profesores "superhéroes".



Así, Gutiérrez ha insistido en que, de cara al próximo curso, se harán las contrataciones que "sean necesarias" dependiendo del escenario sanitario que se tenga en dicho momento.



"Deje de confundir y de aprovecharse del dolor de los ciudadanos una vez mas", ha expuesto la consejera en respuesta a una pregunta formulada en el pleno de este jueves por la diputada del PP sobre el esfuerzo que ha realizado la Junta para evitar los recortes en educación.



En su intervención, Esther Gutiérrez ha expuesto que la Consejería de Educación lleva años haciendo propuestas técnicas "impecables", aunque la propuesta definitiva sea "mucho más benévola porque este gobierno lo hace así".



"Le puedo asegurar que los interinos van a tener muchas más oportunidades de trabajar que en toda la legislatura del señor Monago", ha asegurado la consejera, quien ha recordado que Pérez, en ese tiempo, fue delegada provincial de Educación.



Asimismo, Gutiérrez ha aseverado que la plantilla funcional aprobada por la Junta y que contiene una reducción de 302 profesores es el reflejo de la bajada de la natalidad y de la instauración de las 19 horas lectivas en Secundaria, que supone contribuir a subir "lo antes posible" el 2 por ciento del salario de los funcionarios, también de los docentes, ha dicho.



CRÍTICAS A LA DISMINUCIÓN DE PROFESORES



Por su parte, la diputada del PP Pilar Pérez ha contrapuesto que mientras este pasado domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablaba de financiación extra para educación, ese mismo día el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, hablaba de "esfuerzos" y el lunes la consejera anunciaba el recorte en la plantilla funcional de 302 profesores.



Así, como ha dicho la 'popular', son 302 personas que "no se merecen que las traten como si fuera un mercado persa", cientos de alumnos que verán "mermada la calidad de la educación impartida" y otros tantos profesores que tendrán que hacer un "sobresfuerzo" para asumir el trabajo de los despedidos.



A esto, ha unido la diputada del PP, que los docentes de Secundaria verán incrementadas hasta las 19 horas la jornada lectiva semanal, además de no reducir las horas de docencia directa de los maestros de Primaria.



"Van a tener los docentes más horas de clase, van a tener quizá que compatibilizar lo presencial con lo telemático, van a tener que dar clases en turnos de mañana, turnos de tarde, también si hay rebrotes habrá que dar apoyo de refuerzo. Es decir, ustedes quieren profesores superhéroes".



Asimismo, Pilar Pérez ha criticado los "recortes brutales" en educación, de docentes, de derechos laborales y calidad y que, a pesar de que no hay dinero se tenga "dos consejerías más en Extremadura con todo el kit de altos cargos".