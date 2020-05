Organización Colegial de Enfermería pide contar con enfermeras escolares

La Organización Colegial de Enfermería ha pedido al Gobierno, al Ministerio de Educación, al de Sanidad y a las consejerías de las comunidades autónomas que se cuente con las enfermeras escolares a la hora de preparar esta reincorporación de los alumnos.

"No se puede entender la vuelta al colegio con la situación que vivimos sin contar con la opinión experta de las enfermeras escolares, figura clave en multitud de colegios de toda España como garantes de salud en los colegios. De hecho, ellas son las que mejor conocen el funcionamiento de los centros educativos a nivel sanitario y son las que pueden dar las pautas y recomendaciones necesarias para que el regreso se haga de la manera más segura posible", ha dicho el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.

A partir de septiembre, comenzará esa "nueva normalidad" también en los centros escolares y hay que ser conscientes de la necesidad de mantener una serie de recomendaciones para evitar de nuevo el contagio masivo y un posible nuevo colapso del sistema sanitario.

"Van a ser tiempos diferentes para todo el mundo, pero debemos hacer frente a esta situación de la mejor y más segura manera posible. Y esto, en lo que a los colegios se refiere, pasa, indudablemente, por las enfermeras escolares", ha destacado Pérez Raya.

Con el objetivo de dar todas las pautas y recomendaciones para esta reincorporación, la Asociación Nacional e Internacional de Enfermería en Centros Educativos (Amece) y la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar (Aceese), junto con el Consejo General de Enfermería, han elaborado un plan estratégico de enfermería escolar Covid-19 en los centros educativos y una guía de recomendaciones para el reinicio de las clases en los centros educativos en la que se exponen cuáles son las principales medidas que se deben conocer los centros escolares y las instituciones para la 'vuelta al cole' con seguridad.

La desinfección de las zonas comunes, medidas preventivas en el recreo, comedor y actividades físicas o culturales, desplazamientos en autobús, utilización de los aseos o gimnasios y la entrada y salida del colegio, entre otros, son algunos de los puntos clave que se han abordado.

"Hemos entrado en una nueva realidad marcada por una pandemia con muchas incertidumbres con medidas que vamos conociendo y que debemos implementarlas en toda la comunidad educativa", ha dicho la presidenta de Amece, Natividad López. De igual forma, se ha expresado la presidenta de Aceese, Engracia Soler, quien ha destacado la necesidad de ir viendo cómo evoluciona el virus para adaptarse a la situación en cada momento.

"En un futuro, nosotras seremos las encargadas de gestionar las normas de salud de los centros escolares y debemos opinar como expertas. Debemos jugar un papel muy importante en las recomendaciones para la vuelta porque si no se planifican unas actuaciones preventivas, difícilmente se va a poder llevar a cabo una docencia normal en las escuelas", ha aseverado Soler.

Por su parte, López ha insistido en la necesidad de que haya mínimo una enfermera por colegio, recalcando que "tendremos una vuelta intensa y con las indicaciones que se nos den desde las consejerías competentes, tendremos que reforzar, entre otras, la competencia asistencial y de educación para la salud".

Asimismo, Soler ha considerado "primordial" hacer una educación especial hacia los docentes y personal no docente de los centros, así como con las familias, a las que se debe insistir en que este "no es un virus cualquiera y hay que tomárselo en serio".

"No hay que dejar de explicar que los niños no tienen que ir al colegio si tienen síntomas y que es necesario trabajar con los pequeños el lavado de manos, las mascarillas, el no tocarse la cara o el distanciamiento social", ha constatado.

Por todo ello, la Organización Colegial de Enfermería ha reclamado a los responsables de los colegios y al Ministerio de Educación tengan en cuenta estos documentos con todos los detalles para que el regreso al aula sea seguro y libre de Covid-19, a la vez que ha insistido en la necesidad de incorporar la figura de la enfermera escolar en todos los centros educativos.

"Es necesario un cambio de modelo sanitario y las enfermeras escolares son un pilar clave para este cambio, potenciando la educación sanitaria y la educación para la salud desde los colegios", ha zanjado.