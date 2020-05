CCOO convoca paro 24 horas para docentes que teletrabajan para preparar vuelta a centros

CCOO Extremadura ha convocado para este jueves, 21 de mayo, un paro de 24 horas para todos los docentes que están teletrabajando en la Comunidad Autónoma durante el estado de alarma por el coronavirus.



Así pues, el sindicato pide a los docentes extremeños que este jueves dediquen su jornada laboral a preparar la vuelta presencial a los centros que les "impone" la Consejería de Educación para el próximo lunes, día 25.



Al mismo tiempo, a través de una nota de prensa, exige a la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura que paralice la incorporación a los centros educativos prevista para la Fase II, "hasta que no se cumplan con todas las garantías las medidas de prevención y seguridad laboral y se negocien las condiciones de esa vuelta a los centros en una Mesa Sectorial con las organizaciones sindicales".



La convocatoria de paro supone, de este modo, una "medida de presión" hacia dicha consejería después de que la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura haya remitido una propuesta de negociación para el regreso a los centros educativos extremeños a partir de la Fase II de desescalada, y la cual el sindicato quiere que sea debatida en una Mesa Sectorial de Educación con carácter "urgente".



A este respecto, CCOO señala que los "continuos" anuncios sobre la concreción de la desescalada en el ámbito educativo, así como sobre las condiciones en las que se puede desarrollar la actividad de cara al nuevo curso, "están generando incertidumbre entre el profesorado y la comunidad educativa" y "las decisiones que está adoptando unilateralmente la Consejería de Educación no contribuyen a aclarar la situación".



En este sentido, incide el sindicato en que viene defendiendo que la vuelta a los centros educativos tiene que venir determinada por "criterios de salud pública", y recuerda que "la función principal de los centros es garantizar el derecho a la educación".



Y es que desde este punto de vista, la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha manifestado que la vuelta a la actividad lectiva presencial debe producirse en septiembre y que las "posibles excepciones" no pueden tomarse "al margen" de la negociación con las organizaciones sindicales representativas, "lo que hasta ahora no se ha producido".



"La negociación con los Comités de Seguridad y Salud, al amparo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es un imperativo legal", recalca CCOO, añadiendo que su "preocupación" por la "dificultad" de garantizar las mínimas medidas de prevención con los trabajadores/as y el alumnado, concluye.