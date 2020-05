Ayuntamiento de Badajoz reclama a la Junta un protocolo de vuelta a las aulas

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Badajoz ha solicitado al portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas, lo reclame al Ejecutivo Regional.

En cualquier caso, el consistorio de la capital pacense ha reiterado su "disponibilidad" para apoyar al Ejecutivo autonómico en cualquier acción que le competa para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las medidas de prevención en los centros educativos de la ciudad, y así prepararlos para su reapertura.

Según la Concejalía de Educación, en Badajoz, ya se han realizado trabajos de desinfección en todos los colegios públicos de titularidad municipal, y el 13 de abril se puso en marcha un programa integral de desinfección en los colegios de Educación Infantil y Primaria.

En total, se han desinfectado 36 centros, entre 28 en Badajoz y ocho en las pedanías, dentro de una medida tomada "por iniciativa propia del ayuntamiento" y que se realizó "con recursos exclusivamente municipales".

En estas acciones de desinfección especializada, se han aplicado técnicas como la inyección de espuma desinfectante y bactericida en baños y aseos, el uso de máquinas hidrolimpiadoras en patios y la desinfección con mochilas pulverizadoras en el resto de dependencias, como aulas, despachos, secretaría o gimnasio.

MATERIALES DE PREVENCIÓN

Del mismo modo, la Concejalía de Educación también ha solicitado al Grupo Socialista que defienda los derechos del personal docente y laboral, así como de los estudiantes de todos los centros educativos del término municipal de Badajoz, y reclame "formalmente" a la Junta de Extremadura que proporcione materiales de prevención a todos los colegios públicos de la ciudad.

De esta manera, la Concejalía de Educación se ha pronunciado ante el comunicado firmado por el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, en el que insta a esta concejalía "a dotar todos los colegios públicos de mascarillas y geles hidroalcohólicos para el uso del alumnado, profesores y trabajadores del centro".

Al respecto, el consistorio de la capital pacense ha reconocido que "no comprende" que el Grupo Socialista le pida realizar una acción cuya competencia es de la Junta de Extremadura y ha abundado en que esta última "no solo no ha hecho esta labor hasta ahora", sino que además los directores de los centros educativos extremeños han recibido una circular "solicitando que fueran ellos mismos los que compraran todo el material de prevención".

Una circular que comunica "de manera literal" que la Junta es "incapaz de proveerse de ellos en el mercado" y por este motivo pide la colaboración de los centros educativos que están bajo su gestión.