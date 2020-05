Cs pide a Junta "responsabilidad" para dotar docentes y alumnos Badajoz material seguridad

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha pedido este martes a la Junta de Extremadura "responsabilidad" para que dote tanto a los docentes como a los alumnos de Badajoz del material de seguridad "necesario".

En concreto, según sus palabras, el Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Badajoz (la concejala de Colegios, Lara Montero de Espinosa, pertenece a la formación naranja) ha recibido una notificación del Grupo Socialista en la que se le instaba a dotar de mascarillas, guantes y de las medidas de seguridad necesarias a los colegios de la ciudad para cuando se incorporen a estos centros los docentes y alumnos.

Al respecto, ha explicado que esta notificación se ha recibido con "mucha sorpresa" ya que la formación liberal lleva pidiendo "desde hace semanas" al Ejecutivo extremeño, "que es a la que le corresponde esta labor", que dote de este material a los centros educativos "y no solo no lo hacen, sino que los directores han recibido una circular en la que se les dice que sean ellos mismos los que lo compren porque la Junta no es capaz de proveerse de ese material en el mercado".

Así pues, a través de una nota de prensa, el diputado de Cs Extremadura ha lamentado que esta actitud "se salga de los términos de lealtad" que pide el presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara, y ha instado a que se "deje trabajar" a los concejales de Cs en Badajoz y que el Grupo Socialista "se dirija al presidente de la Junta de Extremadura y a la consejera de Educación y Empleo para hacer que provean a todos los colegios del material necesario".

"O sino que por lo menos les doten de la financiación necesaria para ello", ha reclamado Salazar al tiempo que ha pedido "lealtad" a los grupos municipales y ha asegurado: "estamos todos en el mismo barco y esta crisis solo se puede parar con una oposición constructiva".

Finalmente, ha valorado que la ciudad de Badajoz "está siendo bien gestionada en la crisis" y "está siendo ejemplo", por lo que ha instado a la Junta de Extremadura a "tomar nota".