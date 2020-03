Educación escuchará a sindicatos antes de decantarse sobre el futuro de las oposiciones

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha convocado a los sindicatos a una mesa técnica, que tendrá lugar este jueves, para conocer su opinión, sobre el futuro de las oposiciones convocadas, en este ámbito para este año 2020, debido a la situación provocada por el coronavirus.



Este asunto ha sido abordado este miércoles en la Conferencia Sectorial de Educación, celebrada por vía telemática, en la que han participado las comunidades autónomas y el ministerio del ramo, y en la que se ha analizado la situación de la enseñanza provocada por la pandemia, y que entre otras cuestiones ya ha modificado las fechas de celebración de las pruebas de acceso a la universidad, la EBAU.



La mandataria extremeña ha expresado al término de la reunión que se han expuesto dos opiniones mayoritarias al respecto. Por un lado, se encuentran las comunidades que consideran que no se dan "las mejores condiciones", para celebrarlas, con "gran parte de los interinos con clases telemáticas, con estrés y con una situación que no es la más adecuada".



En este caso, la opción pasaría por aplazar a 2021 las pruebas previstas este año y, en consecuencia, retrasar las del próximo ejercicio a 2022.



Por otro lado, se encuentran las comunidades que ya tienen convocadas estas pruebas y que prefieren esperar antes de aplazarlas, de tal forma que el ministerio y las comunidades autónomas se han emplazado al próximo martes para tomar una decisión "conjunta".



Gutiérrez ha trasladado que la consejería quiere "escuchar a los sindicatos", a los que ha convocado para trasladarles todos los temas tratados en la conferencia sectorial y para conocer su opinión.



Entre estos temas se encuentra el aplazamiento de las fechas de celebración de la EBAU, que se realizarán entre los días 22 de junio y el 10 de julio, permitiendo que la convocatoria extraordinaria se celebre hasta el 10 de septiembre.



La fecha concreta de celebración, no obstante, la determinará cada comunidad autónoma con la comisión de coordinación que, en el caso de la región está formada por la Universidad de Extremadura UEX y la propia Consejería de Educación.



Al respecto, ha avanzado que se tratará de ser "flexibles" con respecto a los contenidos de las pruebas, de tal forma que se dará "la mayor opcionalidad a los alumnos teniendo en cuenta las peculiaridades del curso".



En cuanto a los alumnos de Formación Profesional (FP), se intentará "garantizar que cualquier alumno tenga la opción de titular en igualdad de condiciones" que los de Bachillerato, para que también pueda presentarse a la EBAU, acceder a la Universidad y continuar así con los estudios que quiera.



A su vez, respecto a las prácticas de FP, el plazo para su realización se ha ampliado, hasta finales de julio, todo ello siempre a la espera de como evolucione la situación de la pandemia.