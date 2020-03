La UEx traslada su actividad docente presencial a su plataforma virtual

Ep.



La Universidad de Extremadura (UEx) traslada su actividad docente presencial a su plataforma virtual, mientras que las prácticas curriculares y extracurriculares quedan todas suspendidas, continuando la tarea con el tutor académico de manera virtual con las herramientas disponibles para ello.



La tutela de los trabajos de fin de grado (TFG), los de fin de máster (TFM) y las tesis doctorales continuarán también de manera virtual y, en el caso de los estudiantes internacionales se han adoptado distintas medidas, como la readmisión de quienes soliciten reincorporarse a la actividad académica de la UEx, como ha anunciado el rector, Antonio Hidalgo, tras convocar este viernes una Mesa técnica sobre el Covid-19 y, posteriormente, una reunión con el Comité de Seguridad y Salud.



En su comparecencia ante los medios en el Rectorado de Badajoz, Antonio Hidalgo ha explicado que, tras la decisión tomada este jueves por el Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta de Extremadura de suspender las clases, la UEx ha implementado una serie de medidas por la situación provocada por el coronavirus, las cuales comenzarán a funcionar a partir del próximo lunes, día 16, y hasta el 31 de marzo, aunque estarán en vigor mientras esté activada la alerta sanitaria.



Seguidamente, ha dado a conocer algunas de las acciones contempladas en el protocolo que recoge las acciones que la Universidad de Extremadura prevé adoptar ante la activación de la alerta sanitaria por el Covid-19, que en materia de docencia consiste en el traslado de la actividad docente presencial a su plataforma virtual.



Así, el Personal Docente Investigador (PDI) reforzará la asistencia y tutela de los estudiantes a través del campus virtual, y "en ningún caso" se podrán organizar reuniones ni tutorías presenciales con los estudiantes, ha agregado, junto con que finalizado el periodo de suspensión la Universidad reprogramará "toda ella siempre que sea posible".



Del mismo modo, ha recalcado sobre la suspensión de la actividad académica desde el 16 de marzo que conlleva el cierre de instalaciones y servicios como las bibliotecas y salas de estudio; instalaciones deportivas; copisterías y servicios de reprografía ubicados en instalaciones de la UEx; cursos, jornadas y actividades programadas en espacios de la UEx de toda naturaleza; y las actividades docentes acordadas mediante convenio que deban desarrollarse en espacios de la Universidad.



Ha sumado que se mantendrán las obligaciones del PDI y del PAS, que deben garantizar los servicios mínimos, y que los centros serán los responsables de comunicar la suspensión de las actividades a las personas o entidades que tengan previstas actividades en espacios de la Universidad y lo comunicarán a la gerencia.



ESTUDIANTES INTERNACIONALES



Respecto a los estudiantes internacionales, el rector ha distinguido entre los 'incoming', quienes están aquí que han venido de otros países de procedencia, que decidan regresar a sus países de origen y que no pretendan reincorporarse a la UEx "por causas justificadas durante su periodo de intercambio" y a los que se facilitará en lo posible pruebas de evaluación no presenciales.



En caso de que no pueda realizarse esta actividad de evaluación a distancia, se garantizará la realización del examen final en remoto con el apoyo y coordinación de los servicios competentes de la universidad de origen.



Por su parte, los estudiantes de la UEx que están fuera, los 'outgoing', que estuviesen en un programa de movilidad y que por la incidencia epidemiológica del Covid-19 soliciten reincorporarse a la actividad académica de la Universidad extremeña serán readmitidos en la misma.



"Se considerará justificada su ausencia hasta el momento de la reincorporación y, en la medida de lo posible, se les facilitará la realización de las actividades de evaluación continua. En el caso de que no puedan realizar estas actividades, tendrán derecho a un examen final en la convocatoria ordinaria con un valor del 100 por cien de la calificación", ha detallado.



Además y en el caso de los estudiantes internacionales que permanezcan en la UEx seguirán los mismos procedimientos de acceso online a la docencia y tutorías que el resto de los estudiantes.



PROFESIONALES



En lo que a los profesionales se refiere, Antonio Hidalgo ha abundado en cuanto a los desplazamientos del PDI y del PAS (Personal de Administración y Servicios) que siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y mientras dure la alerta sanitaria, cualquier empleado de la UEx que, con motivo de su actividad en la universidad, deba viajar de manera "inevitable" se requerirá una autorización "expresa y por escrito" del rector o la persona en quien delegue.



Asimismo, los empleados que estén desplazados en zonas de riesgo y no estén afectados por medidas de confinamiento o cuarentena deberán seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de las instituciones de acogida, ha remarcado, así como que la UEx les facilitará "en la medida de lo posible el apoyo que requieran en cada caso".



Ha agregado que los directores de departamentos procurarán que el PDI tramite "oportunamente" las comunicaciones de todos sus desplazamientos y mantendrán actualizada la relación de todos los desplazamientos actualizados; mientras que los administradores de centros y los jefes de unidad y servicio tramitarán y mantendrán actualizada la relación del personal de administración y servicios que se desplaza.



Así y en relación a la actividad administrativa, ha detallado que en los servicios de atención al público se priorizará la atención telefónica y telemática y que, para el caso de la atención personal, se establecerán si fuese necesario los turnos "imprescindibles" para garantizar la prestación del servicio.



"En la medida de lo posible, se evitarán las reuniones de trabajo, disponiéndose en todo caso la suspensión de aquellas que impliquen desplazamientos a otra localidad. Asimismo se fomentará el uso de videoconferencia", ha apuntillado, para apuntar en el caso de que fuera "inevitable" mantener reuniones presenciales, se procurará que los asistentes no superen un tercio del aforo del espacio donde se celebre la reunión; y que quedan suspendidas las reuniones de las comisiones de concursos del PDI laboral.



Respecto al PAS, ha comentado que cada jefe de servicio establecerá turnos similares a lo que se hace en las fases no lectivas, como Semana Santa o Navidades cuando se trabaja eligiendo un turno y permite dividir un servicio en dos; así como que, según vayan observando la capacidad de derivar trabajo al teletrabajo, podrán tomar medidas de reducción "adicional" de trabajadores presenciales.



Finalmente, Antonio Hidalgo ha reconocido que actualmente "no se plantea de momento" y que no están en "condiciones" de plantearse alargar el curso académico, a la vez que, sobre la selectividad que está prevista para la primera semana de junio, ha indicado que "es un escenario demasiado lejano todavía para incrementar el problema".