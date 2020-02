CCOO muestra su "total oposición" al cierre del CEIP 'El Cristo' de Villanueva

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura ha mostrado su "total rechazo" al cierre del CEIP 'El Cristo' de Villanueva de la Serena (Badajoz) que se producirá cuando finalice el presente curso escolar, según le ha trasladado el delegado provincial de Educación de Badajoz, Francisco Javier Amaya.



Así pues, la organización sindical ha mostrado su "sorpresa" por los datos esgrimidos por el delegado principal, que aludía a una escolarización insuficiente, al no haberse producido, según la información que les ha facilitado, "ninguna solicitud para este centro en la primera convocatoria de este año".



Ante esta información, la federación sindical de CCOO ha asegurado, a través de una nota de prensa, que en la actualidad hay 66 alumnos matriculados en cuatro unidades en ese centro, y "no se ha abierto aún el periodo de matrícula para este curso, previsto entre el 1 y el 24 de abril", tras lo que según la información de la que disponen "al menos 3 familias nuevas ya han manifestado su intención de escolarizar a sus hijos para el curso que viene".



"Nos sorprende igualmente que desde la Administración se argumente como razones añadidas para justificar el cierre de este centro que se hace para que el alumnado tenga las mismas oportunidades que el resto de alumnos de la localidad, para velar por la integración real", señala CCOO, que rechazan que "el camino adecuado para integrar y garantizar la igualdad sea echar el cierre".



A su vez, según ha destacado, la Delegación Provincial les ha señalado que estos alumnos se recolocarán en diferentes centros de la localidad, en los centros públicos y el concertado existente, por lo que ha advertido que estarán "atentos a cómo se realice finalmente el reparto de esos alumnos".



Respecto a los cinco maestros que tienen destino definitivo en el centro, la administración les ha asegurado que serán reubicados en centros de la misma localidad, "aunque no aclaran como van a proceder aún", mientras que la plantilla funcional, compuesta por 12 maestros, anuncian que no se contratarán el año próximo.



Ante esta situación, la Federación de Enseñanza de CCOO ha mostrado su "extrañeza" por el hecho de que no se les informase en la Mesa de negociación de las plantillas, el pasado 23 de enero, sobre la situación por la que atraviesa este centro, y "de hecho se ofertaron 2 vacantes para este colegio para el concurso de traslado vigente y en ningún momento se nos habló de supresiones de unidades ni de plazas", señala.



En ese sentido, CCOO subraya que la situación de deterioro que ha sufrido el CEIP 'El Cristo' "viene de atrás, sin que nuestra administración educativa haya sabido prevenir el problema", con una "mala política de escolarización", ya que según señalan, "los criterios de escolarización deben buscar la integración y no la segregación como ha ocurrido en este centro".



"Nos preocupa, también, la zonificación establecida en Villanueva de la Serena, con dos zonas educativas en las que el único centro que repite en ambas es el concertado existente en la localidad", tras lo que ha lamentado que "se está permitiendo que el centro privado-concertado juegue con ventaja respecto a los centros públicos".



Finalmente, aboga CCOO por que la Consejería "debe apostar decididamente por la escuela pública", ante lo que "ahora tiene la oportunidad de demostrar esa apuesta dedicando la plantilla docente que va a desplazar a otros centros a incrementar los apoyos y desdobles".



Además, CCOO ha mostrado su preocupación por el cierre de un colegio público y muestra su temor a que "esta política se puede acabar extendiendo a otras localidades de la región", por lo que ha advertido a la Consejería de Educación que estarán "vigilantes" y se opondrán "tajantemente a este tipo de medidas", concluye.