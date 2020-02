Más de 4.300 alumnos y 62 profesores de Badajoz diseñan banderas e himnos por la inclusión

Un total de 4.309 estudiantes y 62 docentes de 53 centros educativos de Badajoz han participado en el 36º Concurso Escolar del Grupo Social ONCE, diseñando banderas e himnos por la inclusión de las personas con discapacidad.



Así pues, bajo el lema 'ONCE upon a time. La mirada de tod@s', este programa de sensibilización educativa ha propiciado trabajar en el aula de manera activa el cambio de actitudes, la convivencia respetuosa y reflexionar sobre cuestiones que tienen que ver con su entorno social más cercano.



En esta edición, el concurso ha propuesto diseñar una bandera y un himno por la inclusión y la transformación social, elementos que serán clave en el mes de junio coincidiendo con el World Blindness Summit Madrid 2020, según informa en una nota de prensa el Grupo Social ONCE.



Una asamblea a la que asistirán más de 1.500 personas ciegas de todo el mundo que convertirán a Madrid en la capital mundial de la ceguera, y en la que los escolares y docentes ganadores tendrán un papel muy relevante con sus trabajos, llevando la #inclusionXbandera.



En el 36º Concurso Escolar del Grupo Social ONCE, en el que han participado 157.451 escolares y 2.163 docentes de 1.717 centros educativos de toda España, han trabajado estudiantes de los centros educativos españoles públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional.



La participación se ha realizado por aulas completas (un trabajo-un aula) dirigidas por un docente. Los estudiantes de Primaria, Secundaria y Educación Especial (Categorías A, B, C y E) han tenido que diseñar una bandera que refleje el movimiento por la inclusión. La bandera ha sido titulada y para facilitar la accesibilidad al trabajo incorpora una audiodescripción con una duración máxima de 1 minuto.



Para su elaboración los participantes han podido seleccionar recortes de revistas y periódicos, utilizar imágenes de Internet, hacer fotos ellos mismos o realizar una mezcla de las opciones anteriores.



JURADO



Por su parte, los estudiantes de FP y Bachillerato (Categoría D) han presentado un himno que, para ellos, representa el movimiento social por la inclusión y con una duración máxima de 2,30 minutos. Desde la web del concurso se ha puesto a disposición de los participantes varias bases musicales para elegir una o fusionar varias y ponerle letra. El himno se ha acompañado de un título, que no superará los 140 caracteres, y un texto con la letra para que sea más accesible.



El jurado valorará de forma especial la creatividad, la calidad, el mensaje y la accesibilidad de los trabajos presentados que concursarán a nivel provincial (el fallo se conocerá en el mes de marzo), autonómico (primeros de abril) y nacional (finales de abril).



Finalmente, los ganadores absolutos de esta edición, disfrutarán de un fin de semana en Madrid coincidiendo con la celebración de la World Blindness Summit 2020 y en el que vivirán momentos llenos de actividades y experiencias innovadoras, con visitas culturales y talleres.