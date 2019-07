El 45% de jóvenes extremeños de entre 11 y 16 años hacen un uso excesivo de redes sociales

El 95 por ciento de los adolescentes extremeño tienen Internet en casa, y el 45 por ciento de los jóvenes de la región de entre 11 y 16 años reconocen que hacen un uso excesivo de las redes sociales.



Además, el 25 por ciento de los adolescentes extremeños tienen más de 500 seguidores en redes sociales, y uno de cada tres ha aceptado como "amigo" a alguien a quién no conoce.



Igualmente, el 62 por ciento de los adolescentes de la región miran el teléfono aunque no haya recibido ninguna notificación, según un informe de la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) que es resultado de 1.342 encuestas en colegios e institutos de toda la comunidad, a jóvenes de quinto y sexto de primaria y de los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).



Así pues, según ha indicado durante una rueda de prensa este jueves en Mérida el presidente de UCE Extremadura, Javier Rubio, algo más del 95 por ciento de los jóvenes encuestados en la región afirma tener Internet en casa, lo que supone una tasa de penetración incluso superior a la media nacional, que se sitúa en el 85 por ciento.



En cuanto al tiempo que están conectados, la mayoría declara entre una y dos horas diarias (40 por ciento). Uno de cada tres pasa entre tres y cinco horas cada día navegando en la red, y casi un 10 por ciento, más de seis horas.



Asimismo, una de las formas de relacionarse de los jóvenes es su perfil en redes sociales. De hecho, algo más del 92 por ciento afirma tenerlo en alguna plataforma.



CAMBIOS DE HÁBITOS



Por otra parte, el informe también constata el cambio de hábitos en las redes sociales con respecto a los adultos. Si estos usan mayoritariamente Facebook o Twitter para estar conectados en las redes, los jóvenes prefieren, sobre todo, Instagram (casi el 85 por ciento de quienes usan redes sociales tiene perfil en esta plataforma), WhatsApp y Youtube; y sin embargo, Facebook y Twitter son casi testimoniales. Las plataformas más utilizadas por niños de cuarto y quinto de primaria son Youtube (40 por ciento) y WhatsApp (33 por ciento).



De igual modo, los seguidores en redes sociales también son "muy importantes" para los jóvenes, ya que más de uno de cada cuatro encuestados sigue a más de 500 personas, según informa en una nota de prensa la Unión de Consumidores de Extremadura.



Es igual de "importante" el dato de cuántos seguidores tienen en sus perfiles, y es el mismo, ya que el 25 por ciento tiene más de 500 seguidores.



Asimismo, "sorprende gratamente" que "tan sólo" el 15 por ciento de los encuestados tenga su perfil público. En función del sexo, es destacable que las chicas valoran más la privacidad en sus redes sociales respecto a los chicos (un 73 por ciento de chicas, frente a un 56 por ciento chicos).



También, según el informe, es "alarmante" que uno de cada tres acepte peticiones de amistad de personas que no conocen, y la tendencia es que, cuanto mayor es el joven, con mayor frecuencia lo hace, llegando al 50 por ciento en cuarto de la ESO.



Asimismo, para casi uno de cada cuatro de los jóvenes sería difícil o muy difícil estar 24 horas sin poder conectarse a la red. Y este porcentaje llega al 33 por ciento en cuarto de la ESO.



Pero a pesar de que la mayoría dice que es fácil estar sin internet, el informe apunta que "no" son conscientes de la dependencia, ya que el 62 por ciento, reconoce mirar el teléfono móvil aunque no haya recibido ninguna notificación. Este porcentaje, además, va creciendo según avanza la edad, y llega al 81 por ciento en cuarto de la ESO.



Al mismo tiempo, al 31 por ciento de los encuestados les incomoda no tener el móvil cerca. Ambos datos demuestran la dependencia y "seguramente" la ansiedad que puede generarles no tener acceso a la red, o restringirles el móvil.



Aunque, la verdad, no creemos que esta incomodidad sea exclusiva de los más jóvenes. Y es que casi uno de cada tres encuestados dice que alguien de su familia come o cena con el móvil en la mesa, recalca UCE-Extremadura.



Lo que no se puede negar es que, al menos, se intente, porque al 71% de los jóvenes le han dicho en alguna ocasión que pasa demasiado tiempo con el teléfono móvil. Otra cosa es que hagan caso, pues la práctica totalidad no cambia su conducta por ese motivo. Precisamente esa "dependencia" del móvil lleva a muchos padres (algo más de la mitad) a usarlo como castigo.



Seguramente, además de ese sentido punitivo, debería ser más frecuente la costumbre de privar a los hijos de sus teléfonos, pues el 45 por ciento de ellos reconocen que hacen un uso excesivo de él, sobre todo en lo referente a redes sociales y WhatsApp.



La gran mayoría (33 por ciento), utiliza las redes sociales para pasar el rato, como forma de ocio. Además, son menos activos de lo que podríamos pensar pues "sólo" uno de cada cuatro sube contenidos a sus perfiles de las redes sociales, es decir, que las usan con más frecuencia para mirar la vida de los demás que para exponer la propia.



También se aprecia que existe una diferencia de casi ocho puntos a favor de las chicas, más propensas a compartir en las redes.



LA RED NUNCA OLVIDA



Por otro lado, según UCE Extremadura, lo que sí debe preocupar es que el 15 por ciento de quienes afirman haber subido contenidos, se ha arrepentido alguna vez de hacerlo, porcentaje que sube hasta el 20 por ciento en los cursos superiores de la ESO.



A este respecto, recuerda en este punto la necesidad de hablar con los hijos e inculcarles la conveniencia de mantener su intimidad, y entender que aunque se borre contenido expuesto en las redes, seguirán estando presente.



Uno de los efectos negativos que se suelen achacar a las redes sociales es que distraen a los jóvenes de sus estudios. Y parece que esta afirmación tiene "fundamento", señala UCE Extremadura, pues casi el 21 por ciento afirma que consulta sus redes sociales mientras está en clase o estudiando.



Otro de los usos de las nuevas tecnologías que prefieren muchos jóvenes es el de los videojuegos. De hecho, casi dos de cada tres juegan con sus móviles o consolas. En este caso sí hay enormes diferencias entre chicos (juega el 90 por ciento) y chicas (40 por ciento).



Y, también entre edades, pues juegan mucho más los alumnos de primaria (71 por ciento) que los de los últimos cursos de la ESO (52 por ciento). Eso sí, al menos, este uso parece estar más controlado en casa, pues casi el 60 por ciento juega menos de una hora diaria. Pero debe ser una hora bastante intensa, pues el 40 por ciento reconoce haberse sentido molesto si sus padres interrumpen su partida, y el 45 por ciento se enfada cuando pierde.