Niños extremeños con discapacidad participan en un campamento inclusivo de la ONCE

Un total de 25 niños extremeños, el 75 por ciento de ellos con discapacidad, participan entre este pasado domingo y el próximo día 7 en un campamento inclusivo de la ONCE en la Sierra de Huelva gracias a un convenio entre esta entidad con Ibercaja y Fundación CB, dotado de 15.000 euros para prestar a estos chavales con capacidades diferentes medios o asistencia personal.



El delegado territorial de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias; el director territorial de Ibercaja en la región, Fernando Planelles; y el presidente de la Fundación CB, Emilio Vázquez, acompañados del director de FCB, Emilio Jiménez, y el presidente del Consejo territorial de la ONCE en Extremadura, Venancio Ortiz, han firmado este convenio de colaboración que se suma a otras acciones en las que ya colaboran estas tres instituciones.



Así lo ha destacado en su intervención Fernando Iglesias, que ha agradecido y ha recordado la colaboración prestada por Ibercaja o FCB en las primeras catas a ciegas de vino o jamón o la más reciente que permite que el Festival de Teatro Clásico de Mérida sea accesible para personas con discapacidad visual mediante audiodescripción.



Sobre el convenio firmado este lunes, ha concretado que la ONCE realiza cada año un campamento de integración entre chavales de 7 a 18 años de Castilla y León y de Extremadura que, tras las clases ordinarias, participan en esta actividad en la que forman parte chavales con y sin discapacidad visual de ambas regiones.



Así, junto a deportes ordinarios o adaptados como el fútbol para ciegos y actividades en la naturaleza como piragüismo, escalada o senderismo, también disputan un concurso de cocina Masterchef para que sea autónomos en las comidas, sepan elaborar comidas y conozcan hábitos de vida saludable y mediante el cual el grupo ganador representa a la comunidad en la final de septiembre entre los equipos de los distintos campamentos de la ONCE en toda España.



De los 25 chavales extremeños que participan en esta edición junto a 50 castellano y leoneses, Iglesias ha explicado que el 75 por ciento tienen discapacidad visual y que, entre los mismos, también se cuentan niños con otras discapacidad motrices o intelectuales que requieren de una mayor atención e incluso un monitor en exclusiva que, sin este convenio, no podrían atender.



Por ello, ha agradecido la firma de este convenio dotado de 15.000 euros que aportan a partes iguales Ibercaja y FCB para que estos chicos vivan esta experiencia, en esta ocasión en la Sierra de Huelva con el objetivo "último y primero" de convivir con chavales de otras regiones, con o sin discapacidad, y fomentar su vida autónoma de una manera divertida.



SUMAR ESFUERZOS, MULTIPLICAR RESULTADOS



Por su parte, Fernando Planelles, que ha puesto en valor la "gran labor" que realiza la ONCE desde hace más de 80 años, ha resaltado que Ibercaja es un banco que procede de cajas de ahorro y que, para ellos, la responsabilidad social corporativa es un "gran valor" y sus objetivos el compromiso con el territorio y la sociedad y devolver a esta última "gran parte" de lo que reciben, por lo que este campamento "es una gran oportunidad de poder seguir haciéndolo cada día".



También ha dado las gracias a Fundación CB porque al sumar esfuerzos multiplican resultados, y cuyo presidente ha destacado también el trabajo de ONCE en la inclusión y eliminación de barreras para deficientes sensoriales y con quienes colaboran desde hace algunos años, en esta ocasión con este campamento en el que los participantes con discapacidad necesitan una atención especial que se les brinda gracias al mencionado convenio.