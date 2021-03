Extremadura tiene vacunadas al menos con una dosis al 21% personas marcadas como objetivo

"La duda no es si estamos cumpliendo con el calendario de vacunación sino si vamos a cumplir con el calendario de vacunación", ha espetado, porque "cumplir no estamos cumpliendo porque no tenemos dosis, ese es el cuello de botella" pero "estamos haciendo todos los esfuerzos para que podamos cumplir", ha recalcado.

Un 21 por ciento de la población en Extremadura marcada como objetivo a vacunar antes de verano ya cuenta en la actualidad con al menos una dosis de fármaco contra el Covid-19 administrado.



Así, la comunidad autónoma de Extremadura ha administrado hasta el momento 183.006 vacunas contra la Covid-19, y un total de 114.160 personas han recibido ya alguna de las dosis, lo que representa un 21 por ciento del total de los extremeños marcados por la Junta como objetivo para vacunar antes del verano.



Además, de ese total de personas vacunadas ya en la región con alguna dosis, 71.846 han recibido las dos inyecciones necesarias, lo que representa el 13 por ciento del colectivo marcado como objetivo para recibir las vacunas antes de verano.



Al mismo tiempo, en la región están ya vacunadas 37.729 mayores de 80 años; y hasta el momento ha sido vacunado el Grupo 1 de residentes (14.560), y el grupo 2 de personal de primera línea (8.442); así como "casi la totalidad" del grupo 3 (34.994); y en su totalidad el grupo 4 de grandes dependientes (8.714); y está siendo vacunado el grupo 5A de mayores de 80 años.



De este modo lo ha reseñado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, en una comparecencia --a petición del PP-- este jueves en la Asamblea para informar sobre el proceso de vacunación contra la Covid-19 en la región, y durante la cual ha incidido también en que Extremadura tiene la posibilidad de contar con 77.900 dosis de vacunas de AstraZeneca antes del 5 de abril, y que serán administradas "en cuanto" se reciban.



Además, ha destacado que de los 30 millones de dosis que se encontraron ayer en Italia, "puede ser que nos corresponde gracias a estar en la UE más dosis de AstraZeneca", lo que llevaría entonces a su administración en la región, ha recalcado.



Al mismo tiempo, Vergeles ha reiterado que la región está preparada para afrontar la vacunación "masiva" contra la Covid-19 en abril, con un escenario "conservador" en el que Extremadura está dispuesta para poder administrar entre 60.000 y 70.000 dosis a la semana, según la previsión del Gobierno central, y otro escenario en el que confía y con el que podrían llegar hasta 150.000 dosis para poder administrar en la comunidad a la semana.



"¿Estamos preparados para la vacunación masiva en abril?. Sí", ha dicho Vergeles, quien ha defendido que para ello están dispuestos los grupos centralizados, que suponen entre 150 y 180 contratos; y hay además la posibilidad de liberar al 30 por ciento de la Atención Primaria de Salud para poder vacunar; a lo que se unen los voluntarios para vacunar, algo que ha agradecido a los Colegios Profesionales; y los grupos centralizados dispuestos para "cuando sea masiva la posibilidad" administrar las dosis que vayan llegando.



DEFENSA DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL



Al mismo tiempo, durante su comparecencia a petición del PP, Vergeles ha recalcado que la Junta de Extremadura apuesta por una estrategia de vacunación nacional y "única" para todas las CCAA, dentro de la "cohesión" y la "cogobernanza", y siguiendo "a rajatabla" lo que vayan determinando la Ponencia de Vacuna y la Comisión de Salud Pública, algo que, ha dicho, ha dudado que apliquen otras regiones. "Porque quien nos tiene que orientar de esto no es el médico,es el profesional que sabe de vacunología, que sabe de todo esto", ha dicho.



Ha señalado, igualmente, que la vacunación contra la Covid-19 en Extremadura, además de "eficaz" y "segura", es una "estrategia continua" porque "jamás hemos dejado de vacunar" ni se han quedado desde el Ejecutivo regional "de brazos caídos", a la vez que es una estrategia "viva, sometida a revisiones periódicas".



En la misma línea, ha subrayado que el "problema" en la vacunación "no es de manos" en Extremadura, donde su pretensión es "vacunar de forma continua, eficaz y segura"; y ha rechazado el "espectáculo de la vacunación" que a su juicio se está produciendo en otras comunidades, en alusión a Madrid.



"Nuestro problema no es de manos... Ni siquiera quiero montar un espectáculo en el Wanda Metropolitano... Lo que quiero es vacunar de forma continua, eficaz y segura para los extremeños", ha dicho Vergeles, quien ha rechazado "el espectáculo de la vacunación" y ha defendido "la alegría de la vacunación".



Por otra parte, sobre la suspensión temporal y cautelar de AstraZeneca, Vergeles ha destacado que se hizo "por prudencia" como otros países, y ha incidido en que "gracias" al trabajo de la Ponencia de la Vacuna, de la Comisión de Salud Pública y de las sociedades científicos se ha conseguido restablecer con "bastante reputación" una vacunación "muy importante" con dicha marca, en base el "mínimo porcentaje de rechazo" recibido por la misma, y pese a que se trata de "una vacuna muy tocada sobre distintos intereses, no todos científicos".



Finalmente, y tras animar a la población de nuevo a que se vacune contra la Covid-19, ha explicado que el número de reacciones adversas comunicadas en Extremadura de las dosis administradas son hasta el momento del 1,02 por ciento en el caso de la vacuna de Pfizer, del 1,68 por ciento en la de Moderna, y del 0,58 por ciento en la de AstraZeneca.