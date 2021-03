Vara dice estar "muy lejos" de últimos movimientos políticos en Madrid

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que está "muy lejos" de los últimos movimientos políticos producidos en Madrid y ha mostrado su confianza en que no "afecte" a lo común.



"Estoy muy lejos de eso. En vez de a 400 kilómetros parece que está a 4.000. Yo me he dado de baja ya de esa manera de hacer política. Entonces no quiero saber nada", ha sostenido.



Además, ha indicado que espera que dichos movimientos "a lo común no nos afecte". "Yo entiendo la vida y la política desde el equilibrio, desde la moderación, desde sumar, desde intentar buscar grandes consensos y vamos por el sentido contrario completamente. Entonces yo voy a intentar seguir aplicando aquello en lo que creo, aquello que es absolutamente imprescindible para lograr los objetivos", ha apuntado.



De esta forma, ha insistido en que con "total sinceridad" se siente "a 4.000, a 40.000 a 4 millones de kilómetros de esa manera de entender la política".



Fernández Vara ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, momentos antes de participar en Mérida en la inauguración del I Congreso Regional de la Federación de Servicios Públicos UGT Extremadura (FesP-UGT).