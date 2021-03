La Covid, el Pacto por la Ciencia o el paro juvenil centrarán el próximo pleno de Asamblea

Ep.



La Covid, el Pacto por la Ciencia y la Tecnología o el paro juvenil en Extremadura serán algunos de los asuntos que centrarán, a través de tres comparecencias de consejeros de la Junta, la próxima sesión plenaria en la Asamblea de Extremadura este jueves, 11 de marzo.



Asimismo, también tendrá lugar el acto de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución Española y al Estatuto de Autonomía de Extremadura por parte del diputado del PP Lorenzo Albarrán Cuenda, en sustitución, por fallecimiento, de Consuelo Rodríguez Píriz, además de la lectura de la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer.



En el turno de las comparecencias, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, informará, como viene haciendo desde los últimos meses, sobre la situación de la pandemia en Extremadura.



También a petición propia comparecerá el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, para informar sobre el Pacto por la Ciencia y la Tecnología, firmado entre el Gobierno regional y los agentes sociales.



Asimismo, la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, comparecerá a petición propia para abordar la situación del paro juvenil en Extremadura.



PROPUESTAS DE IMPULSO ANTE EL PLENO



En cuanto a las propuestas de impulso, el PP defenderá una iniciativa para instar a la Junta a subsanar todas las "deficiencias" de la sede electrónica, con especial atención a la plataforma digital por la que se ha de tramitar cualquier ayuda establecida como consecuencia del impacto provocado por la Covid-19, así como a habilitar un soporte técnico 24x7 "real y efectivo".



También el Grupo Parlamentario Popular presentará una propuesta para instar a la Junta a transferir de forma anticipada, -por el total de los importes concedidos y en un plazo máximo de 10 días desde la aprobación de la resolución de la concesión-, las cantidades de todos los programas, incluidos los créditos que corresponda gestionar a cada ayuntamiento de los diferentes programas de colaboración económica municipal; a abonar todas las deudas que mantiene con los ayuntamientos por cualquier concepto; y a solicitar del Gobierno de España el aplazamiento de las liquidaciones negativas correspondientes al año 2018.



Por su parte, el Grupo Parlamentario Ciudadanos instará a la Junta a realizar test de muestreo de detección de la Covid-19, una vez a la semana, en cada una de las zonas de la región de Extremadura, tanto en centros de educación primaria como en centros de educación secundaria dependientes de la Consejería de Educación y Empleo.



Asimismo, Ciudadanos instará al Ejecutivo regional a promover la construcción de vivienda ecológica, diseñada con base en criterios de arquitectura bioclimática, y a promocionar la rehabilitación sostenible de viviendas para que resulten más eficientes desde el punto de vista energético.



Finalmente, Unidas por Extremadura instará a la Junta, a través de una propuesta de impulso, a controlar el cumplimiento de las condiciones laborales de las trabajadoras y de los trabajadores que contrata o subcontrata mediante empresas externas, especialmente en el sector de la limpieza.



PROPUESTAS DE PRONUNCIAMIENTO DE LA CÁMARA



En cuanto a las propuestas de pronunciamiento, el PP buscará el apoyo de la cámara para instar a las Cortes Generales a apoyar la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, relativa a la modificación de la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, y de la Ley del Sector Eléctrico, con el objeto de reducir la factura eléctrica.



Mientras que el PSOE, con su propuesta, busca a instar al Gobierno de España a no fijar la vigencia del etiquetado Nutriscore hasta que no esté adaptado por parte de Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y que ésta reconozca las normas de calidad de los productos calificados con Denominación de Origen y con Indicación Geográfica Protegida, y de los productos artesanales de calidad, de forma que queden excluidos de la obligatoriedad de etiquetado nutricional frontal.



PREGUNTAS Al CONSEJO DE GOBIERNO



Finalmente, en el turno de preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno, el PP preguntará por la valoración de la Junta de los datos sobre población en Extremadura publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en enero de 2021.



También preguntará el PP por si tiene previsto la Junta de Extremadura adjudicar a una empresa privada la gestión de los servicios públicos del CPRS de Plasencia y por qué responsabilidades va a asumir ante el "caos" generado en el registro de peticiones de ayudas de la PAC.



En el turno de Ciudadanos, este grupo preguntará por las medidas que está tomando la Junta, a nivel educativo, para proteger a las familias convivientes vulnerables de enfermar por Covid-19, cuando el vulnerable no es el alumno y por el motivo por el que la Junta ha retirado la acusación particular en el caso UPA.



Asimismo, Ciudadanos se interesará por si el Ejecutivo regional tiene pensado iniciar un expediente de derivación de responsabilidad si de la reclamación judicial de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que comenzó a construir el nuevo Hospital Universitario de Cáceres se derivara en sentencia firme el pago de cantidad alguna por daños y perjuicios ocasionados por la extinción del contrato de obras en el año 2013.



Asimismo, en el turno de Unidas por Extremadura, este grupo preguntará por la valoración que hace la Junta de la sentencia que deniega el permiso de investigación a la mina de uranio de la comarca Sierra Suroeste.