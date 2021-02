Banco de Sangre hará un test serológico a donantes de 62 colectas programas en febrero

Las unidades móviles del Banco de Sangre y Tejidos de Extremadura (BSE) esperan recoger cerca de 3.900 donaciones, que equivalen a unos 1.800 litros de sangre, en las 62 colectas que realizarán por todo el territorio regional, durante el mes de febrero de 2021.



Los citados equipos del Servicio Extremeño de Salud, que iniciarán sus recorridos el lunes día 1 en las localidades de Montehermoso, Trujillanos y Salvatierra de los Barros, recorrerán más de 10.500 kilómetros en sus desplazamientos a las 51 poblaciones que visitarán, algunas de ellas en varias ocasiones, como Montijo (4), Jerez de los Caballeros, Olivenza y Zafra (3), y Montehermoso y Ribera del Fresno (2).



Los donantes podrán solicitar cita previa para realizar su donación en cualquiera de las localidades que visitan diariamente las unidades móviles del BSE, llamando al teléfono 924314686, en horario de 8,30 a 14,30 horas, donde se les asignará un tramo horario determinado para evitar las aglomeraciones que suelen producirse en las colectas, sobre todo a primera y última hora.



Desde el pasado verano, el Banco detecta la presencia o no de anticuerpos contra la Covid-19 en las donaciones que recibe, gracias al estudio serológico que realiza, un trabajo inicialmente pensado para conocer la expansión del virus en cada zona de la región.



Tras fraccionar los distintos componentes sanguíneos como hace habitualmente, obtiene además una unidad de plasma hiperinmune de cada donante convaleciente de COVID-19, que según los resultados del estudio son casi el 3% de los donantes, aunque muchos de ellos ni siquiera sabían que habían pasado la enfermedad, y es el propio Banco de Sangre el que se lo comunica.



ESTUDIO SEROLÓGICO



Cabe destacar que el Banco de Sangre ha mantenido su actividad ininterrumpidamente durante toda la crisis sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV-2, recogiendo donaciones con sus equipos de las unidades móviles por el territorio regional durante seis días a la semana, como todos los años.



Desde que se inició la crisis sanitaria causada por el coronavirus, los responsables del BSE han debido modificar los procedimientos y las prácticas habituales de las colectas para adaptarse a las normas y recomendaciones sobre higiene y distancia social, adoptando medidas como la reducción del número de camillas para los donantes en locales pequeños, o el traslado a lugares más espaciosos que los habituales.



Puede donar sangre cualquier persona sana, de entre 18 y 65 años de edad, que se encuentre bien de salud y pese un mínimo de 50 kilos, si bien hay situaciones que contraindican la donación, ya sea porque podrían causar un perjuicio al donante (personas con anemia, embarazadas, mujeres que estén lactando, etc.), bien porque podrían suponer un riesgo para el receptor (antecedentes de hepatitis o SIDA, pertenencia a grupos de riesgo para este tipo de enfermedades, toma de determinados fármacos, etc.).