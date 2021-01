Junta invita a grupos a participar endiseño del nuevo modelo de transporte sanitario

Ep

Así, lo ha señalado el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, en la Asamblea, a petición de Ciudadanos y Unidas por Extremadura, para informar sobre la situación del transporte sanitario terrestre en Extremadura una vez que se ha rescindido el contrato con Ambulancias Tenorio y que desde este jueves el servicio es prestado por Ambucoex, UTE a la que se adjudicó el servicio por la vía de emergencia.

En este sentido, ha recordado que el pasado mes de mayo Ambulancias Tenorio presentó un documento solicitando la rescisión del contrato, por lo que se adoptó una rescisión de mutuo acuerdo y donde se hizo una retención durante seis meses de los avales para que la empresa responda de las penalizaciones que tiene impuestas.



De igual forma, a la empresa saliente se le exige que resarza las deudas con los trabajares y, como es un servicio esencial, la Junta se ve obligada a recurrir a la adjudicación de emergencia hasta la finalización del concurso, es decir, "como mucho un año sin posibilidad de prórroga".



Durante este año, se trabajará en un nuevo modelo de transporte sanitario terrestre que sirva de base para el futuro pliego de contratación, un diseño en el que ha invitado a participar a todas las fuerzas políticas que lo deseen.



Según Vergeles, el nuevo modelo de transporte sanitario terrestre será pactado con la concertación social y con todos los grupos políticos que quieran participar en mejorar este servicio.



Para el contrato por emergencia, la Junta, como ha explicado el consejero, hizo un sondeo de mercado y la empresa interesada resultó ser la UTE Ambucoex, empresa "cien por cien extremeña" que mantiene las mejoras y se compromete con un programa de trabajo adaptado a la situación pandémica.



Ante dicho contrato, que se firmó este miércoles, el SES va a seguir manteniendo el "seguimiento muy estrecho", además de resaltar que Ambucoex mantiene el mismo formato que la anterior, asume las mejoras y se ha comprometido a reponer todos los vehículos en los que se habían detectado un problema mecánico.



"INTERESES PARTIDISTAS"



En su intervención, Vergeles ha recalcado que el servicio sanitario terrestre en la región es un tema "en absoluto novedoso" y fue cuestionado desde el principio con "claros intereses partidistas y obstruccionistas".



Algo que se pudo ver, en la comisión de investigación celebrada en la legislatura pasada y que se llegó "al colmo de pactar las conclusiones fallidas de una comisión de investigación para ver si se podían mandar a la Fiscalía".



Así, Vergeles ha dicho que el tiempo "va dando la razón" con respecto a la actuación del SES en el transporte sanitario terrestre, un servicio siempre considerado "esencial" por la Junta y como tal se ha gestionado, "con exigencias, sujeto a la legalidad de la contratación y siempre velando por la calidad".



Una legalidad del contrato en relación al suscrito por Ambulancias Tenorio, ha dicho el consejero, ratificada hasta en dos ocasiones por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y que "no ha tenido ni más ni menos problemas" que en otras comunidades autónomas, al ser un sector "puramente convulso".



MÁS PUESTOS DE TRABAJO



Vergeles ha recalcado que el contrato que se suscribió con Ambulancias Tenorio generó más puestos de trabajo, hasta 200 más que la anterior concesionaria, ha reducido los contratos en prácticas a requerimiento del SES y ha permitido pagar en una sola nómina el sueldo de los trabajadores.



También ha recalcado las "mejoras importantes" que incorporaba dicho contrato y que se mantienen con la contratación actual de emergencia, además de insistir en que se ha mantenido un "seguimiento estrecho" sobre el mismo.



No obstante, dicho contrato ha tenido una serie de penalizaciones y ha contado con la mediación del SES cuando se ha pedido y se ha necesitado, al tiempo que ha recordado que en la pasada legislatura, en su inicio, hubo un grupo que "invitó a prevaricar arropándose en la manta de las empresas extremeñas".



POSICIÓN DE LOS GRUPOS



El diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha criticado la gestión realizada por Ambulancias Tenorio, que ha llegado a "niveles temerarios", además de recordar que su grupo ya advirtió de los problemas de la licitación y la oferta a la baja, que no auguraba un "buen servicio".



En esta línea, Macías ha insistido en su apuesta por que la Junta asuma la gestión pública del servicio de transporte sanitario, ya que garantiza la calidad del mismo y los derechos de los trabajadores.



También el diputado de Unidas por Extremadura ha pedido la intermediación de la Junta hacia los trabajadores, a los que se les ha tratado "muy mal", por ello ha solicitado que hagan algo por ellos, sobre todo por los sindicalistas.



Por su parte, el diputado de Ciudadanos José María Casares, al igual que Macías, se ha referido al elevado precio con el que se sacó a licitación el contrato, además de sostener que el nuevo ha "incrementado el coste" y se ha preguntado si también lo han hecho los servicios.



De la misma manera, ha considerado que las cosas en relación a Ambulancias Tenorio "se hicieron mal desde el principio" y ahora los extremeños tienen que pagar por ello.



De esta forma, se ha cuestionado por si alguien va adoptar responsabilidades, además de mostrar su voluntad, al igual de Joaquín Macías, por trabajar en la definición del nuevo modelo de transporte sanitario terrestre.



La diputada del PP, Elena Nevado, ha afeado a Vergeles en vez de aprovechar para hablar del contrato haya preferido subirse a la tribuna para "dar a todos" y "embarrar".



En este sentido, ha apuntado que su grupo no sabe de dónde ha salido ni como se ha acudido a la UTE que gestionará este año el servicio de transporte sanitario terrestre, además de añadir que la Junta "no ha echado a Tenorio", sino que han sido ellos quienes han "cogido la pasta y se han ido".



Además, y en relación al ofrecimiento del consejero para participar en el diseño del nuevo modelo de transporte sanitario en la región ha considerado que es Vergeles quien debe llamar a los grupos, porque él es el responsable.



Finalmente, el diputado del PSOE, Carlos Labrador, ha agradecido al vicepresidente segundo y consejero de Sanidad sus explicaciones y talante, al tiempo que ha considerado "ejemplar" su compromiso con esta región.



También ha criticado que la oposición no ha dicho nunca nada positivo sobre el transporte sanitario terrestre, solo críticas, a pesar, ha dicho, que se hayan mejorado los salarios o se hayan ampliado las plantillas de trabajadores.



Y, ha reconocido que, durante el tiempo que Tenorio ha prestado servicio en Extremadura, se han producido incidentes también ha añadido que ante ello se han abierto expedientes y se han impuesto penalidades.