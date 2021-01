Vergeles niega que se haya producido una modificación de los protocolos de vacunación

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de Extremadura, José María Vergeles, ha negado que se haya producido una modificación en los protocolos de vacunación que pueda equiparar al personal sanitario en primera línea con los gestores de la pandemia.



"No ha habido ningún cambio en el protocolo de vacunación", ha sentenciado Vergeles en respuesta a las preguntas de los periodistas en su comparecencia este jueves tras el Consejo de Gobierno.



Vergeles ha salido así al paso de una polémica surgida tras la supresión de la frase "en función del riesgo de exposición al virus" entre las ponencias de vacunación de diciembre de 2020 y enero de 2021, periodo en el que comenzaron a surgir los primeros casos de personas que se habían vacunado saltándose los protocolos.



Vergeles ha explicado que en la ponencia del registro de vacunas del 15 de diciembre "esa coletilla en ese epígrafe concretísimo" ya se había eliminado, al entender que estaba "subsumido en el epígrafe completo, que dice literalmente que "se considera personal de primera línea al que tiene mayor riesgo de exposición por llevar a cabo la atención directa de pacientes covid, contacto estrecho y con mayor tiempo de exposición, así como por tener mayor probabilidad de tener contacto con una persona por infección por Sar-Cov-2".



Tras este encabezamiento se relacionan las profesiones y los epígrafes, pero todo ello, ha insistido, subsumido al primer párrafo. Por tanto, Vergeles "niega la mayor" con respecto a que hayan hecho una modificación del protocolo.



No obstante, y ante la insistencia en las preguntas de los periodistas, el consejero ha terminado señalando que "si están tan preocupados por este tema le diré a la gente de Salud Pública que haga una corrección urgente y lo cuelgue en el gestor documental". "No tenemos ningún problema por poner eso", ha dicho Vergeles, en relación a la citada "coletilla" que hace referencia al riesgo de exposición al virus.



"No sé si entienden que hemos modificado deliberadamente ese párrafo para algo, porque no lo hemos hecho para nada", ha subrayado el consejero de Sanidad, quien ha insistido en que lo hicieron porque "estaba subsumido como personal de primera línea", y que la prueba de ello es que se está vacunando a personal de primera línea.



Igualmente, ha destacado el control de vacunación que se está realizado, como demuestra el caso de la gerente del Sepad de Badajoz, cuya vacunación, que ha reiterado que fue "irregular", se produjo el 5 de enero y el día 7 "ya estaba cesada".



Y es que, ha reiterado que se está siendo "muy estricto" en el protocolo de vacunación, lo cual significa "controlar el proceso, y si se produce alguna situación, actuar en consecuencia". "Y para eso no hace falta sacar pecho, sino hacerlo, como hemos hecho", ha añadido.



Finalmente, ha lamentado que haya "interés" por "enrarecer el ambiente de la vacunación", al tiempo que ha pedido "unidad de acción" para que la vacuna, que tiene un índice de rechazo del 1,5 por ciento, sea vista como una "esperanza". "No lo fastidiemos", ha pedido.



"Últimamente hay mucha gente que está deseando ir a la caza de un mal vacunado, que son la excepción, y que estamos actuando contundentemente, para cargarse la gran esperanza que tiene la ciudadanía, y no lo voy a permitir", ha señalado, al tiempo que ha vuelto a agradecer a los medios de comunicación el papel que están teniendo durante toda la pandemia.