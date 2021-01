Instituciones extremeñas trabajan para mejorar el modelo atención a personas sin hogar

Ep

Las instituciones extremeñas, tanto públicas como privadas, que colaboran en la atención a las personas sin hogar, están trabajando para cambiar el modelo de asistencia a este colectivo con el objetivo de optimizar los recursos y conseguir una mejor respuesta por parte de estas personas, muchas de las cuales no quieren abandonar su situación y se niegan a recibir ayuda de las entidades sociales.

Así, la Junta de Extremadura junto a los ayuntamientos y entidades sociales como Cáritas y Cruz Roja están trabajando para elaborar unos nuevos protocolos de actuación ante las situaciones de las personas sin hogar, que se han visto agravadas por la pandemia y la obligatoriedad de llevar a cabo los confinamientos domiciliarios o las cuarentenas.

En el caso del Ayuntamiento de Cáceres, la pasada primavera se dispuso de las instalaciones del albergue municipal para que las personas sin techo pudieran cumplir el confinamiento decretado por el estado de alarma, y ahora, hasta el 1 de marzo, está activo el protocolo de la 'Ola de frío' para atender a las personas que duermen en la calle ante las bajas temperaturas del invierno.

La concejala cacereña de Asuntos Sociales, María José Pulido, ha incidido en que los servicios sociales y entidades como Cruz Roja, Cáritas o las Hermanas de la Caridad ofrecen atención a estas personas que, además, cuentan con dos centros de acogida en la ciudad (el Centro Vida y el de Emergencia Social de la calle Clavellinas), para pasar las noches y que, en caso de completarse, se les gestiona la estancia en algún hotel de la ciudad.

"El problema es que muchas de estas personas no admiten ninguna ayuda y no podemos ir contra su voluntad", ha señalado la concejala que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no dé limosna a estas personas porque puede contribuir a alargar su situación y a que no quieran acceder a la ayuda de las instituciones.

Según Pulido, muchas veces esa buena voluntad de la gente pensando que ayuda lo que hace es "fomentar" la situación de indigencia, ya que la persona sin hogar no acude a los servicios sociales de ayuda de las instituciones y se mantiene con lo que la gente le da.

Es el caso de una persona sin hogar que duerme desde hace años en la calle Atahualpa de la capital cacereña en la esquina con Caupolicán, a escasos metros de la sede del IMAS, donde ha acumulado multitud de enseres en un rincón junto a las traseras de la avenida Isabel de Moctezuma.

"No podemos hacer nada", ha indicado la concejala, que ha explicado en declaraciones a Europa Press que solo se puede actuar cuando haya una denuncia previa por algún problema de alteración del orden público o similar y haya una orden judicial para su internamiento. "La realidad es que no se puede ir contra la libertad individual de las personas", ha aseverado.

En este caso concreto, los vecinos de la zona han reclamado una solución y los servicios sociales hacen un seguimiento desde hace años a este hombre que tiene alrededor de unos 61 años y llegó a la capital cacereña hace cinco procedente de Murcia. Ha pasado algunas temporadas en el Centro Vida pero ahora duerme en la calle por voluntad propia y "no se puede hacer nada".

Para evitar estas y otras circunstancias similares, las instituciones pretenden renovar los protocolos de actuación hacia las personas sin hogar para que se les pueda atender e incluirlos en las redes de ayuda profesional.