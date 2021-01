Vara asegura que aparecerán "situaciones excepcionales" en el proceso de vacunación

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha mostrado convencido de que aparecerán "situaciones excepcionales" en el proceso de vacunación y ha invitado a analizarlas "por separado".



Vara se ha referido de esta forma a casos conocidos de vacunación a personas que no se ajustarían a los protocolos establecidos, aunque él, como ha dicho, prefiere quedarse con que, tres semanas después del inicio de la vacunación, España ha vacunado ya por encima del 90 por ciento de la población diana.



El presidente autonómico ha realizado estas declaraciones en el turno de preguntas del Foro de Infraestructuras organizado por la Cadena SER Extremadura en Mérida y en el que ha participado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.



"Esta semana, la que viene, la otra, la otra y la otra tendremos situaciones excepcionales que aparecerán a las que no podremos otorgar la categoría de algo generalizado, son situaciones excepcionales que en cualquier caso habrá que analizar cada una por separado", ha aseverado.



Así, Fernández Vara ha insistido en que "no es igual" que se vacune un responsable público que si en una residencia de mayores se decide vacunar a los resientes y a los trabajadores, en donde "lo lógico" es que el director o directora del centro "se pueda vacunar también".



De lo contrario, ha indicado el presidente de la Junta, se deberían cambiar los protocolos y establecer que "se vacune todo el mundo menos los directores".



"No tiene nada que ver con los que son directores de los centros, que por ocupar una responsabilidad directiva se le deje o no se le deje vacunarse. Hay que separar el trigo de la paja", ha recalcado.