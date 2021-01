Edmundo Bal (Cs) acusa a Vara de perder tiempo en la vacunación en Extremadura

Ep.

Ciudadanos ha acusado al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, de haber perdido tiempo en el proceso de vacunación contra el coronavirus en esta comunidad autónoma porque "no se fiaba" de los expertos, que han concluido que la vacuna es segura.

"Mientras el ministro de Sanidad se queda solo pidiendo elecciones catalanas en plena tercera ola, conocemos que Extremadura perdió un tiempo precioso con la vacuna porque su presidente no se fiaba del trabajo científico", algo que a su juicio "sería de chiste si no fuera de pena", ha escrito el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, en un mensaje en su cuenta de Twitter, donde también ha reprochado al ministro Salvador Illa, candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, que no plantee retrasar los comicios en Cataluña.

Por su parte, la secretaria de Organización del partido naranja en Extremadura, María José Calderón, ha criticado las "lamentables declaraciones" de Fernández Vara, que, según ha recordado, es médico de formación y preside la región española con la mayor incidencia acumulada de España a catorce días, con 1.131 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes.

"Sembrando dudas y cuestionando los avances científicos cuando más certidumbre necesita la ciudadanía, y todo por excusar su inoperancia e incapacidad. Vergonzoso", ha manifestado.

El coordinador de Ciudadanos Extremadura, David Salazar, también se ha referido a este asunto durante una intervención en la Asamblea autonómica, donde ha pedido explicaciones a Fernández Vara por haber dicho que el ritmo de vacunación "fue tan lento por ser prudentes y ver si tenían consecuencias esas vacunas".

Salazar ha subrayado que las vacunas contra la Covid-19 que se han aprobado son, según los expertos internacionales, "absolutamente válidas y absolutamente seguras", y por ello ha pedido explicaciones al presidente regional.

"No consideramos tolerable que se juegue así con la salud de nuestros mayores, que han sido los primeros vacunados", ha agregado.