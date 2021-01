Adjudicación de emergencia a Ambucoex tras rescisión Tenorio no supone más dinero público

Ep.

El vicepresidente primero y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, ha incidido en que la adjudicación de "emergencia" a Ambucoex del servicio de transporte sanitario terrestre tras la rescisión del contrato con Ambulancias Tenorio no a va a suponer "más dinero a los extremeños que lo que ya costaba el contrato" con esta última empresa.



Así, ha recalcado que los extremeños pueden estar "tranquilos" porque el Ejecutivo regional en este asunto no está haciendo "nada que no se pueda hacer".



Al mismo tiempo, Vergeles ha negado que la empresa Ambulancias Tenorio se haya dado "a la fuga" como ha defendido Ciudadanos durante la formulación de una pregunta sobre la cuestión este jueves en el pleno de la Asamblea, porque según ha apuntado la citada empresa solicitó una rescisión del contrato en mayo que la Junta ha estudiado jurídicamente bajo el planteamiento de asegurar la asistencia y garantizar "la mejor prestación" del servicio sanitario terrestre para los extremeños.



"Había unos motivos para la rescisión, nosotros dijimos que lo íbamos a estudiar jurídicamente. Por tanto, niego la mayor cuando dice (Ciudadanos) que la empresa ha huido y se ha echado a la fuga", ha señalado al respecto Vergeles.



Asimismo, el consejero de Sanidad ha ahondado en que se sigue comprometiendo a que "éste no es el momento para haber sacado un nuevo pliego de transporte sanitario terrestre", ya que a su juicio "había que hacer una adjudicación por emergencia porque es un servicio "esencial" y "había que preservar por un lado todo lo que tiene que ver con los avales de la empresa saliente y "asegurar que el transporte sanitario terrestre se prestase durante todo el tiempo que dura el contrato".



Con ello, ha invitado a los grupos políticos a trabajar si lo desean con la Junta en la definición del nuevo marco de transporte sanitario terrestre en Extremadura, porque "ahí es donde estará la licitación, cuando finalice realmente el contrato por la prestación del servicio".



Ha agradecido en todo caso a la empresa adjudicataria de emergencia, Ambucoex, que asuma los "retos" que ha marcado la Junta "para hacer frente al transporte sanitario terrestre con una fecha de caducidad que se sitúa cuando finaliza el contrato del transporte sanitario terrestre".



CIUDADANOS



A su vez, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha afirmado que el de la prestación del servicio de transporte sanitario terrestre en Extremadura por parte de Ambulancias Tenorio "era el relato de la crónica de una muerte anunciada" porque "nació mal, se desarrolló mal y termina mal con huida y fuga de Tenorio", cuya gestión a su juicio ha estado "envuelta por la polémica" con "multitud de deficiencias en las ambulancias".



"Al menos siete de las ambulancias han ardido, la última hace poco. Las relaciones laborales han sido un auténtico desastre que ha llevado a que se convoquen y desconvoquen decenas de huelga", ha criticado Casares, quien ha advertido además de que el consorcio que prestará el servicio hasta la licitación del nuevo contrato, Ambucoex, "incrementa el coste del servicio".



"Las cosas se han hecho mal desde un principio y ahora los extremeños tienen que pagar más dinero", ha lamentado el diputado de Ciudadanos, quien ha preguntado si alguien va a asumir la responsabilidad por la gestión del servicio de ambulancias en la región.