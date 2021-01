El PP pide a Vara que cese a Vergeles por la "queja generalizada" a su gestión de la Covid

Ep

El diputado del PP en la Asamblea de Extremadura Juan Parejo ha pedido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, el cese del consejero de Sanidad, José María Vergeles, por la "queja generalizada" que en el sector y entre los partidos políticos, ha dicho, existe sobre la gestión que este último está realizando de la pandemia de la Covid-10 y ante la "hecatombe" sanitaria en la región.



"Esto se veía venir. Es que cuanto antes cambien al señor Vergeles probablemente a lo mejor podemos enmendar el rumbo de la gestión sanitaria", ha advertido Parejo, quien ha tachado de "alarmante" la situación actual de la pandemia en Extremadura y ha recordado que el PP ha venido reclamando medidas "más contundentes".



"Lo que no puede estar la solución es en manos de uno de los causantes de la situación de la sanidad extremeña que es Vergeles", ha dicho el 'popular', quien ha reclamado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que "reaccione" y cambie el "camino" para intentar superar la pandemia en la comunidad, tras el "auténtico caos" sanitario existente, ha dicho.



"Llevamos meses diciéndolo. El señor Vergeles está resultando nefasto, pésimo y además su incompetencia es manifiesta. Y no lo dice sólo el PP, sino que nos hemos reunido con toda la comunidad sanitaria y es una sensación generalizada", ha defendido Parejo, quien ha ahondado igualmente en que Vergeles "la Atención Primaria se la ha cargado", y ha criticado que "es caótico lo que están sufriendo los profesionales sanitarios por una mala gestión de los recursos sanitarios".



En este sentido, y tras volver a reclamar "evidentemente" medidas más contundentes frente a la Covid-19 en Extremadura después de haber resultado "fallido" el Plan de Navidad de la Junta, Parejo ha avanzado que el PP ha registrado una petición en la Asamblea para que se reúna con carácter urgente la Comisión Parlamentaria sobre el coronavirus, con la participación en la misma de Fernández Vara, a quien ha pedido que "deje de esconderse" tras el consejero de Sanidad.



"Tiene que reunirse la comisión del Covid, tienen que estar todos los grupos políticos sentados y dar Vara la cara" para intentar aportar "soluciones", ha sentenciado Parejo, quien ha considerado que en la Junta "hay que tener determinación, valentía, coger el toro por los cuernos" y "escuchar" a los grupos políticos, además de "asumir responsabilidades".



También ha criticado que Extremadura "apenas ha puesto el 9 por ciento de las vacunas", lo que lleva a preguntar "qué está pasando en la sanidad extremeña".



Así, ha pedido a Vara que "dé la cara" y "deje de esconderse y parapetarse tras su consejero de Sanidad" y que "no delegue en otros y dé la cara" en la Asamblea a los distintos grupos parlamentarios.



"No podemos estar equivocados todos y ser el gobierno el que tenga la razón" porque todos los partidos coinciden en que la gestión está siendo "desastrosa", ha dicho el 'popular', quien ha lamentado que "el único que sostiene la gestión de Vergeles es Vara".

Y, ha concluido que, "al final, no hay liderazgo, determinación en la toma de decisiones y todo el mundo escurriendo responsabilidades, y así no podemos plantar cara al virus".