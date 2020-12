Junta: Si se rescinde con Ambulancias Tenorio se buscará operador hasta fin del contrato

Ep

La Junta no sacará "de forma inminente" el concurso del transporte sanitario terrestre y ha avanzado que, en el caso de que se rescinda el de Ambulancias Tenorio, se buscara otro operador "por vía de emergencia", hasta la fecha de finalización del actual contrato.



El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, a preguntas de los medios recordando que llegó una carta de Ambulancias Tenorio el pasado mes de mayo donde solicitaba la rescisión del contrato.



"Este gobierno no ha estado parado ningún día porque nos parece un servicio público esencial y de forma inminente comunicaremos si es factible o no es factible la rescisión del contrato", ha aseverado.



En cualquier caso, si hubiera rescisión del contrato, ha añadido el consejero habría otro operador que se encargaría por "vía de emergencia" del transporte sanitario terrestre en condiciones de seguridad hasta la finalización de la vigencia de ese contrato.



Mientras tanto, a lo largo del próximo 2021, se trabajará "desde la concertación social" y, con aquellos grupos políticos que quieran en definir cuál será el futuro del transporte sanitario terrestre en Extremadura.



LOCALIDADES CON RESTRICCIONES DE MOVIMIENTO



Por otro lado, y a preguntas sobre las localidades extremeñas que, en estos momentos, tienen restricciones de movimiento, que son Cañamero, Logrosán y Talayuela, Vergeles ha indicado que la Junta no se plantea levantar el cierre perimetral de ninguna de ellas, que permanecerá hasta el 1 de enero.

Sobre Talayuela, ha avanzado que es posible que permanezca en esa situación algún tiempo más, cuestión que podría ser abordada, en la reunión del Consejo de Gobierno de este martes.