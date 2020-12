Vergeles muestra su preocupación por el rechazo a participar en cribados masivos

Ep.



El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha mostrado su preocupación por el rechazo de los ciudadanos a participar en cribados masivos para detectar casos de coronavirus, como ha pasado recientemente en la localidad pacense de Almendralejo.



De esta forma, ha reconocido que no hay en estos momentos ningún mecanismo legal para obligar a participar de estos cribados, por lo que ha apelado a la "responsabilidad" y a la "cordura" de los ciudadanos.



Así, en una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, el consejero extremeño ha hecho hincapié en que ahora vienen épocas en las que se quiere estar junto a los seres queridos y confinarse, en el caso de ser positivo, no "viene bien".



"Yo entiendo a aquellas personas que vean peligrar su puesto de trabajo, pequeños autónomos, empresas que hayan amenazado que si se confinan... Deberíamos enterarnos para modificar esa situación y no sea un impedimento para realizar los cribados, pero aquellas personas que están rechazando el cribado por razón del ocio, por razón de juntarse en las fiestas navideñas, yo les pediría que piensen que por una Navidad pueden acabar con muchas otras que vengan después", ha aseverado.



RECONOCE "IMPOTENCIA" EN EL CASO DE ALMENDRALEJO



Asimismo, Vergeles, en el caso de Almendralejo, ha reconocido que siente "un poco de impotencia" cuando se tomas decisiones y se ponen en marcha medidas, como los cribados masivos, y no se llega a unos "resultados óptimos".



Por ello, ha vuelto a apelar a la "responsabilidad" de la sociedad, porque depende mucho de que se comprometa a cumplir con las medidas para que sea capaz de intentar controlar la incidencia en Almendralejo.



"Si ha sido posible en otros sitios por qué no va a ser posible en Almendralejo", se ha preguntado el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad.