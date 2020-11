Las pernoctaciones hoteleras caen en Extremadura un 58,6% en octubre

Rd./Ep.

Durante el mes de octubre, se registraron un total de 100.486 pernoctaciones en establecimientos hoteleros extremeños, un 58,6% menos que en el mismo mes de 2019 (a nivel estatal un -83,3%), según los datos proporcionados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A su vez, 59.213 viajeros visitaron los hoteles de Extremadura, un 55,6% menos que en el mismo mes del año anterior (en España se alcanzó una tasa interanual de -75,5%).

Igualmente, bajan las pernoctaciones de viajeros residentes en España un 54,4% y las de residentes en el extranjero un 77,9%, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

A su vez, la estancia media en la Comunidad Autónoma se sitúa en 1,7 días, 6,6% menos que octubre de 2019 (un 31,8% menos a nivel nacional).

Finalmente, los hoteles en Extremadura ingresan 12,34 euros (16,38 euros a nivel nacional) por habitación disponible, un 55,6% menos que en el año anterior; y facturan 52,45 euros (64,28 euros en España) de media por habitación ocupada, un 8,7% menos que en octubre de 2019.



EN EL CONJUNTO DEL PAÍS

En el conjunto nacional, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros se han desplomado un 83,3 por ciento en octubre respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar 5 millones, tras los rebrotes del Covid surgidos a partir de finales de verano y el cierre de algunos hoteles.



Es el octavo mes consecutivo en el que, como consecuencia de la crisis sanitaria, descienden las pernoctaciones en los hoteles españoles tras las bajadas del 66,5 por ciento de marzo, del 100 por cien en abril, del 99,2 por ciento en mayo, del 95,1 por ciento en junio, del 73,4 por ciento en julio, del 64,3 por ciento en agosto y del 78,4 por ciento en septiembre.



El número de establecimientos abiertos ha descendido en octubre en algo más de 1.600 respecto al mes de septiembre, pasando de 12.202 a 10.597, cifra un 31,4 por ciento inferior a la existente hace un año.



El total de plazas ofertadas en octubre ha sido 781.550, el 42,1 por ciento del total. Durante dicho mes, 2,3 millones de viajeros se han alojado en algún establecimiento hotelero, con un total de 5 millones de pernoctaciones. Estas cifras suponen un 24,4 por ciento y 16,7 por ciento, respectivamente, de las estimadas hace un año.



El INE destaca que los viajeros residentes en España han continuado sosteniendo la actividad hotelera del mes de octubre, con más de 1,9 millones de viajeros frente a 478.314 turistas extranjeros.



La estancia media de los viajeros en los hoteles españoles ha bajado en octubre un 31,7 por ciento interanual, situándose en 2,1 pernoctaciones por viajero, a pesar de que los precios se han abaratado un 15,3 por ciento.



En los diez primeros meses de este año se han producido 85,6 millones de pernoctaciones en hoteles españoles, un 72,2 por ciento menos que en el mismo periodo de 2019. Los españoles han realizado 46,9 millones de pernoctaciones (-55,4%) y los extranjeros, 38,6 millones, con un descenso del 80,9 por ciento respecto al periodo enero-octubre del año pasado.



CANARIAS, PRINCIPAL DESTINO DE LOS NO RESIDENTES



Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña han sido los destinos principales del total de viajeros en España en octubre, con tasas anuales de variación en el número de pernoctaciones del -79,4 por ciento, -76,7 por ciento y -87,8 por ciento, respectivamente.



Los destinos principales de los viajeros residentes en España han sido también Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña, que han presentado unas tasas anuales de variación de las pernoctaciones del -51,7 por ciento, -58,4 por ciento y -61 por ciento, respectivamente.



Por su parte, el principal destino elegido por los no residentes ha sido Canarias, con un 27,7 por ciento del total de pernoctaciones. En esta comunidad las pernoctaciones de extranjeros han bajado un 92,6 por ciento respecto a octubre de 2019.



Los siguientes destinos de los no residentes han sido Andalucía (con el 16,7% del total de pernoctaciones y un descenso del 93,0%) y Cataluña (con el 14,6% del total y una disminución del 94,9%).



Los viajeros procedentes de Francia y Reino Unido han concentrado el 26,3 por ciento y el 15,3 por ciento, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en establecimientos hoteleros en octubre, con tasas de variaciones anuales del -78,8 por ciento en el caso del mercado francés y del -96,3 por ciento en el del británico.



Las pernoctaciones de los viajeros procedentes de Alemania, Italia y Portugal (los siguientes mercados emisores) han registrado unas tasas anuales del -98,2 por ciento, -89,2 por ciento y -78,8 por ciento, respectivamente.



CAEN LOS PRECIOS Y LA RENTABILIDAD DEL SECTOR



La tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) se ha situado en el -15,3 por ciento en octubre, lo que supone 16,9 puntos por debajo de la registrada hace un año, y 1,9 puntos menos que la registrada el mes pasado. La mayor bajada de precios se ha producido en los establecimientos de tres y dos estrellas de plata (-22,5%). Y la menor, en los de tres estrellas de oro (-10,6%).



Por su parte, la facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) ha sido de 64,3 euros en octubre, lo que supone un descenso del 25,1 por ciento respecto al mismo mes de 2019.



En cuanto al ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, ha alcanzado los 16,4 euros, con una bajada del 71,2 por ciento.



Por categorías, la facturación media ha sido de 151,4 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 71,7 euros para los de cuatro y de 55,6 euros para los de tres estrellas, mientras que los ingresos por habitación disponible para estas mismas categorías han sido de 34,7, 19,1 y 15,7 euros, respectivamente.