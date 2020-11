PSOE espera PGEx que "acompañen" a ciudadanía, PP que no sean falsos y Cs enmendará

Ep

El Grupo Parlamentario Socialista ha indicado que espera que el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) "acompañen" a la ciudadanía, el PP que no sean "falsos", Cs anuncia enmiendas y Unidas por Extremadura ha manifestado que son una "oportunidad" para que se vea reflejado el "espíritu de los presupuestos estatales".

Los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura se han pronunciado, tras la Junta de Portavoces por el registro este miércoles de las cuentas para el próximo ejercicio.

Así, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha recalcado que las cuentas para 2021 son un "reto" en este momento y, espera que las mismas respondan a las "circunstancias excepcionales" actuales y "acompañen" a la ciudadanía y a sus necesidades.

Junto con ello, ha dicho que los PGEx son una "oportunidad" no solo para generar "impulso y sinergia" en la región sino para que todos los grupos se sienten "bajo la importancia de la unidad" de cara a conseguir la mejora de Extremadura, que es el "mejor objetivo para todos".

Además, Garlito ha celebrado que, en tiempos "excepcionales" como los actuales, la Junta dé muestras de "estabilidad" y registre este miércoles el proyecto de ley de PGEx.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha reseñado que han pasado "muchas cosas" desde las últimas cuentas generales extremeñas en la región y el país y ha confiado en que los presupuestos para 2021 no sean "falsos" y sean una "enmienda a la totalidad" de los que habitualmente ha presentado la Junta.

Según la portavoz del PP, "lo que esperamos es que estos presupuestos sean una enmienda a la totalidad de los presupuestos de siempre de la Junta, que son un engaño y una mentira".

Asimismo, ha insistido en que no se puede continuar "dibujando presupuestos falsos" y seguir diciendo que "van a venir ingresos que luego no vienen para luego no ejecutar lo que pone los presupuestos, porque eso es malo siempre, pero en una situación tan dramática como la que tenemos es ya la puntilla".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, David Salazar, ante la llegada a la Asamblea de los PGEx ha abogado por una oposición "más responsable que nunca", que trabaje a la hora de mejorarlos a través de enmiendas y diálogo.

Así, Salazar ha emplazado a leer y a estudiar el proyecto antes de hacer alguna valoración aunque ha considerado que serán unas cuentas "muy especiales e importantes" al ser las primeras diseñadas "sabiendo la terrible pandemia" que se vive.

En su opinión, la sociedad espera una crítica constructiva y no vacía, ha dicho, con propuestas para mejorar, algo que, como ha recalcado, va a hacer Ciudadanos, al tiempo que ha añadido que una enmienda a la totalidad de las cuentas no tiene "ninguna posibilidad de salir" al tener el PSOE mayoría absoluta.

Finalmente, la portavoz del grupo Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha manifestado que las cuentas regionales son una "oportunidad" para que se vea reflejado en ellos el "espíritu de los presupuestos estatales", que son "expansivos y de progreso".

También ha apostado De Miguel por que los PGEx puedan dibujar un modelo productivo basado en la transición ecológica, en el que Extremadura puede estar "a la vanguardia".

Según De Miguel, "sabemos que al señor Vara los presupuestos estatales no le gustan y tampoco le gusta el gobierno de coalición, pero esperamos que aun así entienda que estamos en un momento donde las viejas recetas del pasado no funcionaron y no van a funcionar y que tenemos que encarar el futuro de otra manera" y, su grupo estará si las cuentas miran hacia quien peor lo está pasando y fortalecen lo común.