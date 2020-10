Monago aboga sobre el "acuerdo" en el confinamiento de los madrileños

Ep.



El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha apelado sobre la situación de confinamiento o no de la Comunidad de Madrid por el Covid-19 a que las diferentes administraciones implicadas se pongan de "acuerdo", aunque ha reconocido también que a su juicio en este asunto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "parece que Madrid le pone".



De este modo, y tras incidir en que en todo caso lo que a él más le preocupa es la situación de Extremadura en diversos ámbitos, así como que él no es epidemiólogo, ha señalado que "Madrid tiene su gente en Madrid", y ha apelado a que "se pongan de acuerdo" toda vez que "hay una Comunidad de Madrid, hay una Alcaldía de Madrid, hay un Gobierno de España implicados en el asunto.



"Yo soy como Simón, yo no soy experto en epidemiología, con una diferencia, que él opina y yo no", ha añadido el 'popular', quien ha añadido que él lo que pide es "que haya acuerdo, que hablen y que lleguen a un acuerdo", ha señalado a preguntas de los medios en una rueda de prensa este viernes en Mérida.



Al respecto, ha indicado que "es verdad" que ha habido 10 días en los que la incidencia de Covid-19 "ha bajado" en la Comunidad de Madrid "porque se tomaron una serie de medidas", aunque ha reconocido que "es preocupante la situación" en Madrid pero "como es preocupante en muchos otros sitios", lo que le lleva a hacer pensar que a Pedro Sánchez parece que Madrid le pone".



"Pero es que al señor Sánchez parece que Madrid le pone, y eso lo están viendo todos los españoles", ha incidido el 'popular', quien ha incidido en que "de fondo, entre problemas y problemas hay una canción de Sabina que dice 'pongamos que hablo de Madrid'".