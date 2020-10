La dirección nacional de Cs está dispuesta a "reconducir" la situación en Extremadura

Ep.

La Dirección Nacional de Ciudadanos (Cs) está dispuesta a "reconducir" la situación con los diputados autonómicos de la formación en Extremadura que han actuado "al margen" de las normas del partido si estos "rectifican", aunque no descarta que llegado el caso si esto último no se produce puedan llegar a aplicarse "sanciones" disciplinarias contempladas en los estatutos.

De este modo lo ha planteado en rueda de prensa en Mérida este martes el vicesecretario general adjunto de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra, momentos antes de una reunión que la dirección nacional de Ciudadanos tiene convocada con los citados diputados de Cs, y a la que él mismo ha reconocido que desconoce si éstos acudirán.

Así se ha referido Espejo-Saavedra sobre la situación en el Grupo Parlamentario de Cs en la Asamblea, después de que varios diputados autonómicos firmaron y presentaron un escrito designando una dirección para dicho grupo que "no había sido aprobada por la dirección nacional como exigen las normas del partido".

Con ello, sobre si la dirección nacional de Ciudadanos contempla la expulsión de los diputados en cuestión, ha dicho que "evidentemente el partido si no consigue dialogar con estas personas que es lo más normal del mundo, para lo cual el partido se ha desplazado presencialmente para mantener una reunión con ellas, si persisten en el incumplimiento de la normativa interna de Ciudadanos claro que tendrá que tomar algunas decisiones de carácter disciplinario".

De esta manera, llegado el caso, el órgano que tiene que decidir sobre eso "decidirá cuál es la sanción" y, aunque ha dicho que no puede avanzar "si será la expulsión o no", ha añadido que "este tipo de actuaciones en los estatutos se prevé que una de las sanciones es evidentemente la expulsión, como no puede ser de otra manera".

En este sentido, ha defendido que "esta situación pone en riesgo, aparte del respeto a las decisiones democráticamente tomadas por los afiliados de Cs que han aprobado unas normas que se tienen que cumplir, ponen en gravísimo riesgo el prestigio de las instituciones de Extremadura, de la Asamblea, y pone en cuestión el mandato democrático de los votantes de Ciudadanos y por lo tanto también en riesgo la voluntad democrática de todos los ciudadanos en Extremadura", ha dicho.

Por ello, ha exigido que "las normas democráticamente aceptadas y votadas por los afiliados de Cs se cumplan y no se apropie la voluntad de los electores de Ciudadanos y del conjunto de los ciudadanos de Extremadura y de los afiliados de Cs por un grupo de personas que actúan por su cuenta y riesgo", ha afirmado y que pueden estar pensando, ha dicho, en "sillones".

CAMBIOS EN LAS RELACIONES

Por otra parte, sobre si con lo ocurrido en Extremadura y en otras regiones Cs se plantea un cambio en la relación entre la dirección nacional y las de las comunidades autónomas, Espejo-Saavedra ha dicho que "firmemente no" porque en el Congreso Democrático de la formación los afiliados del partido emitieron su opinión y su voto y "se planteó de esta manera y se dijo que no se querían baronías ni 17 taifas en el que cada uno pudiera hacer del partido en su comunidad lo que entendiera debiera ser y sin atenerse a ningún tipo de norma".

"Está muy claro lo que piensan los afiliados de Ciudadanos", ha sentenciado, al tiempo que ha añadido que incluso el recientemente dimitido como coordinador de la formación en Extremadura, Cayetano Polo, "votó a favor de esos estatutos como compromisario en el congreso de Ciudadanos de marzo".

También, sobre la imagen de Ciudadanos en Extremadura después de lo ocurrido, ha señalado que es un "hecho evidente" que "esto perjudica a la imagen de Ciudadanos", ya que unas personas se "saltan a la torera" las normas de las que "democráticamente" se ha dotado el partido con sus afiliados, ha reiterado.

"Por eso queremos hablar con ellos y decirles que rectifiquen porque el partido está dispuesto a reconducir la situación si esas personas dicen 'efectivamente, podemos tener una posición distinta pero entendemos que las normas dicen lo que dicen y estamos dispuestos a reconducir la situación'", ha añadido.

ESCRITO NO ACEPTADO

En este sentido, ha recordado que los propios servicios jurídicos de la Asamblea han elaborado un informe en el que "claramente" se dice que el escrito presentado por varios diputados proponiendo una dirección para el grupo parlamentario distinta a la acordada por la dirección nacional es "contrario" al Reglamento de la Cámara y que, por tanto, aconseja inadmitirlo a trámite porque una de las personas firmantes "no es siquiera diputado de pleno derecho y aunque lo fuera tampoco es diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos".

"La retirada de ese escrito tiene todo el sentido por parte de quienes lo han firmado en el momento en el que los servicios jurídicos de la Cámara ya han avanzado que eso no iba a ser aceptado como no podía ser de otra manera por una institución del prestigio y del buen hacer como es la Asamblea de Extremadura", ha defendido.

Finalmente, sobre la situación de Fernando Rodríguez de Ciudadanos por no acatar la designación de David Salazar como portavoz en la Asamblea de Extremadura, ha recordado que el primero "actualmente ya está expulsado del partido" y "ya no tiene una posibilidad de recurso" porque "ha presentado el plazo de recurrir", y "esa persona ya no es afiliado de Ciudadanos".

"Si el jueves va a la Asamblea, como está en su derecho a recoger su acta de pleno derecho de diputado, la Asamblea tendrá que decidir dónde lo adscribe o tendrá que decir él dónde quiere estar adscrito", ha añadido.