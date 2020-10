Las pernoctaciones extrahoteleras caen en agosto un 21,8% en Extremadura

Rd./Ep.

El número de pernoctaciones en establecimientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues) de Extremadura se situó en agosto en 176.798, un 21,8% menos que en 2019 (-41,8% a nivel nacional), según los datos proporcionados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A su vez, en el octavo mes del presente año, se alojaron en ellos 58.232 viajeros, un 29,5% menos que en el mismo mes del año anterior (en España un -35,5%).

Así pues, el turismo rural disminuye interanualmente en viajeros 13% y en pernoctaciones un 6,2% en este mes, mientras que la estancia media se sitúa en 2,77 días, produciéndose una tasa interanual del 7,8%.

Igualmente, el número de viajeros disminuye un 42,1% y la estancia media disminuye 31,1% respecto al año anterior, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Al mismo tiempo, el número de viajeros que se han alojado en cámpines en Extremadura disminuyen respecto al mismo mes de 2019 un 42,5% y las pernoctaciones un 34,6%; aumenta la estancia media es un 13,7% con relación al mismo período del año anterior.

En los apartamentos turísticos extremeños disminuye el número de viajeros un 37,9% y las pernoctaciones un 20,3%. La estancia media aumenta un 28,7% en este mes.

Finalmente, las pernoctaciones en albergues disminuyen un 60,2% en este mes respecto a las registradas en agosto de 2019.

DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros (apartamentos turísticos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues turísticos) superaron las 14,7 millones en agosto, lo que supone un descenso del 41,8% respecto a las 25,3 millones de pernoctaciones registradas en el mismo mes de 2019, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Este descenso interanual, el menor desde que estalló la pandemia del coronavirus y el sexto consecutivo, es resultado de la disminución de las pernoctaciones de los españoles en un 10,9% y del desplome en un 77,5% de las realizadas por los extranjeros.



El número de establecimientos abiertos en agosto aumentó respecto al mes anterior, pasando de 127.553 a 141.372, si bien esta cifra es un 21,9% menor a la de agosto de 2019. Así, los establecimientos extrahoteleros abiertos en el octavo mes del año representan el 74,2% de los existentes en total.



Más de tres millones de viajeros, el 87% residentes en España, se alojaron en algún establecimiento turístico extrahotelero en agosto. Los campings han sido los establecimientos más visitados en el mes de agosto, superando el millón y medio de viajeros, más de 550.000 de ellos en Cataluña.



En el periodo agregado de julio y agosto, las pernoctaciones descendieron un 45,4% respecto al mismo bimestre de 2019, bajando las de residentes un 14,3% y las de no residentes un 77,2%.



Por su parte, durante los ocho primeros meses de 2020 se registraron 40,9 millones de pernoctaciones en alojamientos no hoteleros, un 56,4% menos que en el mismo periodo de 2019.



CRECEN LAS PERNOCTACIONES DE RESIDENTES EN ALOJAMIENTOS RURALES



Según detalla la encuesta del INE, las pernoctaciones en apartamentos turísticos se redujeron un 54,2% en agosto respecto al mismo mes del año anterior. Las de residentes bajaron un 15,3% y las de no residentes, un 79,5%.



En este tipo de establecimientos, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña fueron los destinos principales de los viajeros en agosto, con tasas anuales en el número de pernoctaciones del -48,5%, -44,2% y -44,6%, respectivamente.



Por su parte, las pernoctaciones en campings registraron en agosto un descenso del 33,9% respecto al mismo mes del año anterior, cayendo las de residentes un 10,3% y las de no residentes un 74,7%. Durante este mes se ocuparon el 44,7% de las parcelas ofertadas, un 22,3% menos que en 2019.



Cataluña fue el destino preferido en campings, con 3 millones de pernoctaciones, lo que supone un descenso del 42,3% en tasa anual. La Rioja alcanza el mayor grado de ocupación, con el 65,4% de las parcelas ofertadas.



En cuanto a alojamientos de turismo rural, las pernoctaciones presentaron un descenso anual del 13,1% en agosto, creciendo las de residentes un 6,8%, mientras que las de no residentes bajaron un 70,7%.



Por comunidades, Castilla y León fue el destino preferido, con 340.523 pernoctaciones, un 1,4% más que en agosto de 2019, mientras que el Principado de Asturias alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 62,7% de las plazas ofertadas.



En lo que se refiere a las pernoctaciones en albergues, registraron en agosto un descenso anual del 71,7%, cayendo las de residentes un 65,1% y las de no residentes un 86,3%.



El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) disminuyó un 8,1% en agosto respecto al mismo mes de 2019, mientras que el de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR) descendió un 0,3% y el de Campings (IPAC) subió un 2,2%.