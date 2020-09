El PP extremeño ofrece hacer un "bloque común" para frenar al Covid

Ep

El secretario general del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, Juan Parejo, ha ofrecido la articulación en la región de un "bloque común" para "de una vez por todas frenar" la expansión del Covid-19 en la comunidad, y ha reclamado que ese mismo "ejercicio de responsabilidad" lo aplique el PSOE en otros lugares donde se encuentra en la oposición, como en la Comunidad de Madrid.



Así, tras afirmar que la situación del Covid en Extremadura "es complicada", ha recalcado que el PP en la región va a "ayudar en todo lo que esté" en su "mano", tal y como según ha indicado ha venido haciendo "a lo largo de los últimos meses", porque "evidentemente el interés general debe primar ahora mismo sobre cualquier otro interés".



En esta línea, Juan Parejo también ha pedido al PSOE que el "ejercicio de responsabilidad" que está demostrando, ha dicho, el PP en Extremadura lo desarrollen los socialistas en otros lugares donde son oposición, como en Madrid, donde "Podemos junto con la portavoz del PSOE Lastras, atacaban ayer a la presidenta de la Comunidad de Madrid".



"Eso no lo estamos haciendo nosotros aquí. Y si alguna vez hemos hecho alguna crítica ha sido con afán constructivo, pero no hemos querido echarnos a la calle ni movilizar la calle, porque ahora mismo son momentos para estar juntos y buscar soluciones juntos", ha espetado el 'popular' extremeño, quien ha pedido al PSOE que "esa misma responsabilidad que tiene el PP en Extremadura la tengan en otros sitios donde ellos (los socialistas) son oposición", ha subrayado.



MEDIDAS EXCEPCIONALES



Así, en declaraciones a los medios de comunicación, Parejo ha recordado que "las situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales", y que Extremadura está viviendo una situación "muy complicada" con respecto a la pandemia.



"Volvemos a registrar contagios por encima de los 200 positivos diarios, volvemos a tener fallecidos, vuelve a haber Covid en las residencias de mayores y la situación es francamente complicada", ha dicho.



Ha defendido, al respecto, que "en estos momentos" los partidos políticos tienen que tratar de hacer un "esfuerzo" para "llegar a acuerdos, para consensuar medidas" porque "la situación es tan crítica que exige que el gobierno articule esas medidas excepcionales".



En este sentido, ha explicado que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se puso en contacto con el líder del PP regional, José Antonio Monago, el pasado sábado para explicarle la situación que vive la ciudad de Badajoz y las medidas que se iban a adoptar para frenar la Covid en la misma.



"Y como no puede ser de otra manera, con una actitud responsable que es la que caracteriza al PP de Extremadura, Monago le ofreció en este sentido todo el apoyo" que el PP ya ha mostrado en las distintas comisiones del Covid, en los plenos y en el Debate sobre el Estado de la Región con "propuestas y medidas para tratar de buscar soluciones entre todos", ha añadido.



Al respecto, el 'popular' ha incidido en que "no hay nadie que tenga la receta exacta de cómo atajar este problema del Covid hasta que no haya vacuna, pero vamos aprendiendo día a día", y ha insistido en que el PP en Extremadura "todo lo que podamos poner de nuestra parte lo vamos a hacer", ha espetado.



Finalmente, ha pedido también a la Junta que, ante diversos informes recientes que aluden a que "no es todo lo transparente o no da toda la información que debiera", cumpla con la "labor de información, sobre todo a los principales partidos de la oposición".