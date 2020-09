Expertos aconsejan hábitos de vida saludables y medicamentos preventivos contra la migraña

La migraña afecta actualmente a entre el 10 y el 15 por ciento de la población, según los últimos estudios, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) la considera como una de las enfermedades con mayor discapacidad, ya que una persona que presenta una crisis de migraña, rara vez va a poder desempeñar una labor activa como la que realiza ajena al dolor.



Así lo ha explicado el neurólogo de Quirónsalud Clideba, Alberto González Plata, con motivo de la celebración, este sábado, 12 de septiembre, del Día Internacional de Acción contra la Migraña, respecto de la que ha explicado que "a día de hoy, la migraña se considera una condición crónica para la cual no existe tratamiento curativo".



Esta dolencia puede desarrollarse en cualquier persona, pero tiene una especial incidencia entre las mujeres, que es entre 2 y 3 veces superior con respecto a la incidencia sobre los hombres, con una aparición habitual en torno a la segunda década de la vida. Se trata de una cefalea (dolor de cabeza) primaria, es decir, que no hay una causa externa evidente que explique ese dolor.



El neurólogo de Quirónsalud señala que "no existe una causa única en la producción de la migraña, aunque se conoce que hay algún grado de predisposición genética, de tal forma que las personas que padecen migraña presentan unas características peculiares en el funcionamiento de determinadas regiones cerebrales, además de "una alteración en el procesamiento de la sensibilidad con imposibilidad para inhibir determinados estímulos ni habituarse a ellos".



En cuanto a los síntomas, explica para calificar un dolor de cabeza como migraña se deben sufrir al menos 5 episodios de dolor de cabeza con unas características específicas, como que "el dolor puede durar desde 4 horas hasta 72 y en gran parte de los casos afecta a un lado de la cabeza que puede variar entre unos episodios y otros".



Este dolor "suele notarse en forma de pulso como el latido cardiaco, y es frecuente que asocie náuseas y vómitos, así como especial sensibilidad a la luz y el sonido. El dolor suele ser de intensidad elevada y empeorar con los movimientos de la cabeza o el esfuerzo", explica González Plata.



TRATAMIENTOS SINTOMÁTICOS Y PREVENTIVOS



Así, y aunque a día de hoy esta dolencia no tiene cura, sí hay tratamientos que ayudan a mejorar la calidad de la vida de los pacientes, ya que por un lado, existen tratamientos puramente sintomáticos, es decir, aquellos que pretenden quitar, o al menos mejorar, el dolor lo más rápido posible, según informa el grupo Quirónsalud en una nota de prensa.



Por otro lado, hay tratamientos denominados preventivos, que son aquellos que pretenden reducir la intensidad y la frecuencia de las crisis de dolor. "Existen varios tratamientos, cada uno de ellos con su peculiaridad y dirigido a un perfil de paciente concreto".



En ese sentido, Alberto González Plata destaca que en gran parte de los centros Quirósalud se administra toxina botulínica para el tratamiento de la migraña crónica con el objetivo de actuar de manera preventiva para reducir en frecuencia e intensidad las crisis de migrañas.



También se dispone de algunos de los fármacos preventivos conocidos en la población como "la vacuna frente a la migraña", que podrían llegar a reducir hasta en un 50 por ciento las crisis de migrañas en pacientes con migraña crónica o de alta frecuencia, relata el neurólogo.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN



Más allá de esos fármacos preventivos, el neurólogo recuerda que hay factores que pueden empeorar o adelantar la presencia de un episodio de migraña sobre los que sí se puede actuar, como es el caso de controlar el consumo de determinados alimentos (alcohol, chocolate, queso, exceso o abstinencia de cafeína), así como la calidad del sueño, factores psicológicos o el uso de determinados fármacos para otras enfermedades. En otros casos, como en los factores hormonales o ambientales sobre los que es más difícil actuar.



Por lo que se refiere al efecto de la pandemia sobre los pacientes con migraña, Alberto González Plata apunta que "los diversos estudios realizados hasta el momento han determinado un aumento significativo del dolor de cabeza, ya sea este de características migrañosas o no".



Sobre las causas de este incremento, el neurólogo apunta principalmente al "uso continuo de mascarillas y otro tipo de dispositivos de protección, además del aumento del componente psicológico derivado de la situación en la que nos encontramos inmersos".



SOBRE QUIRÓNSALUD



Cabe destacar que Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional.



Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, o Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón.



El Grupo trabaja en la promoción de la docencia, ya que ocho de sus hospitales son universitarios, y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).



Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.