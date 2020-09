Vergeles pide a Ambulancias Tenorio y trabajadores respeto a servicios mínimos en huelga

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha reconocido que desconoce si trabajadores de Ambulancias Tenorio que se encuentran en huelga pudieran estar recibiendo presiones por parte de la empresa --como ha afirmado este mismo jueves el comité de huelga--, y se ha limitado a pedir a todas las partes respeto a los servicios mínimos.

"No conozco la situación que se está produciendo entre la empresa y los trabajadores. A nosotros cuando se nos ha pedido mediar saben que hemos mediado en todo lo que hemos pedido por el bien del transporte sanitario", ha espetado Vergeles, quien ha subrayado que la Junta cuando ha tenido que articular los servicios mínimos los ha articulado.

"Yo lo único que quiero y le pediré a todas las partes es que respeten los servicios mínimos" porque los trabajadores "tienen derecho a la huelga" y la empresa "tiene derecho a que se cumplan los servicios mínimos", por lo que "eso es lo que tienen que hacer tanto empresa como trabajadores (respetar los servicios mínimos)", ha incidido el consejero.

"Nosotros creo que desde el Servicio Extremeño de Salud nos estamos ajustando a la exigencia a la empresa de lo que son los servicios mínimos y en esa línea es en la que vamos a seguir... Si hay presiones no lo sé... No lo puedo saber... No soy trabajador (de Ambulancias Tenorio", ha dicho a preguntas de los medios en rueda de prensa este jueves en Mérida al respecto de que el comité de huelga de Ambulancias Tenorio ha asegurado en un comunicado este jueves que algunos trabajadores en huelga están recibiendo "amenazas si no realizan todos los servicios que le son encomendados".

En cualquier caso, Vergeles ha recordado que cuando se producen este tipo de situaciones la Consejería de Sanidad "no es la competente en materia de sanciones con respecto al ámbito laboral", y ha invitado a denunciar si alguien se siente perjudicado.

"En cualquier caso, yo les invito a los trabajadores a que, si es así, se dirijan al competente en el ámbito laboral y denuncien la situación si es que se está produciendo eso", ha añadido.