Carmen Calvo pide a partidos "arrimar el hombro" para negociar PGE que no sean de nadie

Ep.



La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha invitado a los partidos políticos a "arrimar el hombro" para negociar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que no sean de nadie "al cien por cien", y que sirvan para superar la situación "tremenda" que está atravesando España enmarcada en la crisis del coronavirus.



Tras incidir en que "es el momento de la gran política para España", ha invitado a "entender en la clave política" la situación "tremenda" que está atravesando España, y ha defendido que los partidos deberían tener claro que "el momento no es normal y por tanto las respuestas no pueden ser tampoco las normales".



Sobre la ronda de contactos prevista para la aprobación de los PGE, Calvo ha dicho que "el Gobierno va a hacer su parte" que "es decir con toda claridad a la ciudadanía y al espectro político del país que necesitamos unas cuentas públicas que se correspondan con las necesidades que ahora tenemos, unas cuentas de ingresos y de gastos que en este momento sean un instrumento utilísimo a los problemas que tenemos y que tenemos que afrontar".



"No podemos afrontar eso con instrumentos que no están afinados, necesitamos afinar esas cuentas, y vamos a hacer unos presupuestos. A los demás les corresponde entender que en esos presupuestos ven a su país o no lo ven", ha dicho en declaraciones a los medios antes de reunirse este viernes en Mérida con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y representantes de patronal y sindicatos en la comunidad.



En este sentido, ha subrayado que en el Gobierno son "conscientes" de que los de este año "serán unos presupuestos negociados y por tanto con matices" que habrá "obviamente que entender y que asumir de otras posiciones que no son las nuestras".



Tras recalcar que el Ejecutivo nacional es capaz de negociar unos presupuestos estatales que "no van a ser al cien por cien los que querría el Gobierno", ha defendido también la importante de que "todos" entiendan que hay que "ceder", porque "es el momento donde nuestro país tiene que tener unas cuentas públicas que nos permitan empezar rápidamente a tomar muchas más decisiones", ha dicho.



PARO Y SANIDAD



Al respecto, ha defendido que con los PGE y con fondos que procedan también de la Unión Europea España puede acometer "reformas importantes" ante "problemas estructurales" como el paro juvenil o la mejora de la sanidad pública, ha dicho.



"Hay problemas estructurales de este país que quizás hay que aprovechar esta oportunidad para resolverlos", porque "tenemos un problema de desempleo de la gente joven absolutamente inaceptable" y "con los fondos propios y extraordinarios de esta crisis que van a llegar de Europa tenemos que acometer reformas importantes para que la gente joven tenga horizonte laboral", ha espetado Carmen Calvo.



Así, ha incidido en que el Gobierno "se va a sentar" para hablar de estas cuestiones y "va a poner una estrategia en lo alto de la mesa" sobre este asunto y "sobre todos los que son importantes".



También ha resaltado que hay que "mejorar absolutamente" la sanidad pública en España; y ha preguntado si "los demás van a estar en esa posición de colocar sus ideas y de ser capaces de negociar nadie al cien por cien las suyas". "Es el momento de la gran política para España", ha recalcado.



Así, ha preguntado si alguien no puede entender todavía en la clave política que España está atravesando "una situación tremenda". "Hemos tenido 3 millones de trabajadores metidos en ERTE, han salido casi 2 millones. Necesitamos mejorar mucho toda la estructura laboral en el país", ha dicho.



REUNIÓN CON EMPRESARIOS



Por otra parte, preguntada sobre la reunión del próximo lunes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los empresarios, y si es una manera de 'presionar' al líder del PP, Pablo Casado, la vicepresidenta ha afirmado que la formación 'popular' "debería darse cuenta de que este momento sólo es el momento de ayudar", y que si no lo hace se evidenciaría entonces que "el PP ha perdido la brújula mínima sobre las necesidades de España en este momento".



"El señor Casado es el líder de un partido que tiene los escaños que tiene en el Congreso y que debería darse cuenta que este momento sólo es el momento de ayudar. No es el momento de otra cosa", ha dicho.



"Si un partido político tan importante como el PP y el propio señor Casado no entienden que éste es el momento de ayudar a su país, no al Gobierno, a su país y que eso requiere sacar adelante algunas cuestiones de manera consensuada lamentablemente es que el PP ha perdido la brújula mínima sobre las necesidades de España en este momento", ha añadido.



En esta línea, la vicepresidenta primera ha defendido que "hay que salir juntos, hay que salir trabajando de una manera muy inteligente y con mucha altura de miras", porque "es el momento de trabajar por España, no es el momento de mirar ningún interés más pequeño", entre otras cuestiones porque --ha dicho-- "las elecciones están todavía muy lejos", ha dicho.



Al respecto, ha subrayado que el Gobierno trabaja "cada minuto y cada día" en la dirección que piensa que es "la única dirección correcta, que es la colaboración estrecha, estrechísima desde el acuerdo y el consenso en la concertación social y en las instituciones".



"Se trata de unir el esfuerzo público y privada, se trata de unir la inventiva y los recursos privados del empresariado de nuestro país, de la iniciativa empresarial de nuestro país, de nuestras empresas, de nuestra estructura empresarial, con las políticas públicas que nos permitan atravesar muy rápido esta crisis para no generar desigualdad, pobreza... y sobre todo lo que no queremos, que es que esta crisis se resuelva como se resolvieron otras en el pasado que es generando desempleo estructural en el país", ha afirmado Calvo.