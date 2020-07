78% empleados públicos Administración General Estado en Extremadura trabaja ya presencial

Ep

Un 78 por ciento de los 3.447 empleados públicos con los que cuenta la Administración General del Estado (AGE) en Extremadura trabaja ya de forma presencial, lo que suponen 2.703 funcionarios.



Por su parte, los 577 empleados públicos de la AGE en la comunidad continúan teletrabajando en modalidad no presencial, mientras que los 13 restantes se encuentran de aislamiento, bien por presentar síntomas compatibles con Covid-19 o por haber tenido contacto con alguna persona afectada.



Así, el 78 por ciento de estos funcionarios de la AGE que trabajan ya en modalidad presencial, es nueve puntos superior a la media nacional, que se sitúa en el 69 por ciento.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, la Administración General del Estado (AGE) registra un total de 123.889 efectivos (69,05%) trabajando en la modalidad ordinaria presencial y 44.747 efectivos (24,94%) en modalidad no presencial del total de 179.425 efectivos.



Según ha informado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, actualmente en aislamiento hay 516 empleados públicos (0,29%), mientras que el resto del personal se encuentra en otras situaciones, como bajas o permisos.



Al finalizar el estado de alarma y con la entrada en la nueva normalidad, el trabajo en modalidad presencial ha vuelto a ser el prioritario, también al finalizar el mes de julio, mientras la modalidad no presencial representa una cuarta parte, según el ministerio.



La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, suscribió con los sindicatos CSIF, UGT y CIG el 17 de junio el acuerdo sobre las medidas para la nueva normalidad, de aplicación en la Administración General del Estado en el marco del Plan de Transición a la nueva normalidad.



Un total de 516 efectivos (0,29%) se encuentran en situación de aislamiento, bien por presentar síntomas compatibles con Covid-19, bien por estar en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por el virus o por encontrarse en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona afectada.



En este sentido, el Ministerio recuerda que la cifra de efectivos en situación de aislamiento llegó a alcanzar los 6.203 en el mes de abril.



FUNCIONAMIENTO DE LA AGE: 3.125 OFICINAS ABIERTAS



Desde el 10 de marzo, en la Administración General del Estado se han registrado 217.574 reuniones y conferencias virtuales. Del número total de cursos y actividades formativas desde el 10 de marzo, que suma 7.413, un total de 6.751 (91,06%) se han realizado de forma telemática.



Por otro lado, 3.125 oficinas de la AGE están abiertas para la atención presencial a los ciudadanos, y funcionan con cita previa.