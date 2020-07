Compromiso del Gobierno de poner en servicio tramo ferroviario Plasencia-Badajoz en 2021

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha trasladado el "compromiso" del Gobierno central de poner en marcha el tramo Plasencia-Badajoz en 2021, de tal forma que la situación creada por el coronavirus no afectaría en las previsiones.



Así lo ha señalado el presidente extremeño en su discurso de apertura del Debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Extremadura, en la que ha explicado que el pasado 8 de junio se celebró una comisión de seguimiento del Pacto por el Ferrocarril, de carácter técnico, en la que "reiteraron su compromiso de poner en marcha el tramo Plasencia-Badajoz en 2021", con doble vía, y que a final de este año debería estar ya electrificado.



Una comisión en que los técnicos señalaron que las consecuencias de la pandemia de la Covid-19 "iban a ser mínimas" en este proyecto, de tal forma que "no creían que afectara de manera nítida a la finalización de los plazos que tenían establecidos".



En cualquier caso, el presidente extremeño ha abogado por hacer una reunión "de carácter más político" a la que puedan asistir los grupos parlamentarios, a los que ha convocado para entre todos dar "el empujón final lo más juntos posible".



Además, durante su intervención, Fernández Vara ha abogado por plantear al Gobierno central "a la vuelta del verano" una revisión del Pacto Social y Político por el Ferrocarril con el objetivo de ver "los compromisos firmes del año que viene, y en qué momento del año que viene se va a poner en marcha el ferrocarril".



Las infraestructuras se sitúan como uno de los once ejes que forman la Agencia para la Reactivación Social y Económica de Extremadura tras la Covid-19, que se firmó este pasado lunes con los agentes sociales y económicos, y que Fernández Vara ha presentado este martes en la Asamblea de Extremadura.



Una agenda que buscar ser "una herramienta para trabajar en el medio y largo plazo", ya que las medidas que contiene, ha explicado Fernández Vara, "no son para cambiar las cosas en tres semanas, esas las hicimos durante la pandemia y el estado de alarma", sino que "son medidas estructurales, son reformas".



Y es que, en la situación actual, una vez "pasado lo más duro de la pandemia", Extremadura "tiene unos retos" de carácter político, climático, territoriales, sanitarios o sociales, por lo que a su juicio, "es momento de hablar sobre los retos y sobre los diagnósticos".



En ese sentido, ha avanzado que esta agenda cuenta con once áreas, en las que ha venido "trabajando a fondo en intentar hacer algo que pueda ser útil", ha valorado el presidente extremeño.



En concreto, las once áreas que forman esta agenda son Empleo y Competitividad Empresarial; Estrategia Digital; Pacto por la Ciencia y la Tecnología; Plan Integrado de Energía y Clima; Reto Demográfico y Despoblación; Sanidad y Políticas Sociales; Igualdad de Género; Unión Europea; Reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC); Plan de Vivienda, y Movilidad e Infraestructuras.



SE ABRE UN TIEMPO INCIERTO



Finalmente, el presidente extremeño ha lamentado que en la actualidad "se abre un tiempo incierto" tras la crisis del coronavirus, ya que muchos han perdido su empleo, se han visto obligados a reducir la jornada laboral o están inmersos en un ERTE.



Ante esta situación, ha destacado la necesidad del diálogo "para ayudarles en las respuestas que necesitan" y seguir "fortaleciendo el camino para garantizar que vamos a salir todos juntos", ya que en esta crisis de la Covid-19 "no hay ganadores, solo hay perdedores", por lo que hay que "estar al lado de la gente que lo está pasando peor", ha dicho.



Por todo ello, es necesario "buscar lo poquito que nos pueda unir, que yo creo que es mucho, y dejar a un lado lo mucho que nos pueda separar, que yo creo que es poco", ha concluido el presidente extremeño.