Vergeles: la "obsesión" de la Junta ha sido el "mejor servicio" de transporte sanitario

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha defendido que la "obsesión" del Ejecutivo regional ha sido prestar el mejor servicio de transporte sanitario terrestre para los extremeños, algo que ha demostrado, ha dicho, "por activa y por pasiva".



"Lo hemos demostrado por activa y por pasiva teniendo que, en ocasiones, tragarnos incompetencias que ustedes tuvieron en la legislatura en la que gobernaron, porque ustedes prorrogaron con informes en contra de inspección el concurso del transporte sanitario terrestre", ha dicho.



Así se ha pronunciado Vergeles en respuesta a una pregunta formulada en el pleno de este jueves en la Asamblea por el diputado del PP, Laureano León, sobre las acciones que ha emprendido la Junta tras la solicitud de Ambulancias Tenorio de rescindir el contrato.



De esta forma, en su intervención, el vicepresidente segundo de la Junta ha explicado que se ha dado traslado de esta solicitud al órgano de contratación que es el Servicio Extremeño de Salud (SES) y, en concreto, a su asesoría jurídica.



ACUSA AL PP DE "PRIMERO JUZGAR Y LUEGO HACER LOS JUICIOS"



José María Vergeles ha acusado al PP de "primero juzgar y luego hacer los juicios", a lo que ha añadido que la obsesión de los 'populares' era "acabar con la empresa (Ambulancias Tenorio)" porque defendían a otra, ha dicho.



Además, Vergeles ha expuesto que con esta posición el PP pensaba que había conseguido una "clientela entre los trabajadores", cuando en los actos de conciliación "siempre" ha estado la Junta, ha aseverado.



Asimismo, ha añadido que la Junta no va a someter al pueblo extremeño a pagar elevadas sumas de dinero por la resolución de contratos de forma equivocada. "¿Saben que nosotros somos responsables?. Porque lo saben, les duele. Abandonen ya esa tarea de confrontar", ha aseverado.



Por su parte, el diputado del PP Laureano León ha asegurado que la ejecución del contrato y la "última acción que ha tenido" la Junta de Extremadura le ha recordado a la película 'Coge el dinero y corre'.



De esta forma, León ha abogado por defender el interés general de los extremeños frente al interés particular de una empresa y se ha preguntado, después de lo que ha ocurrido con el contrato, por qué se ha tolerado "tanto incumplimiento" y cuáles han sido las razones de la "pasividad" del Ejecutivo regional.



"¿Por qué ha habido tanta connivencia? ¿Acaso hay motivos ocultos?. Esto huele mal, desde luego lo mejor que podía hacer, señor consejero, es, con este desastre, coger el coche y marcharse a su casa", ha dicho.



En su intervención, el diputado 'popular' ha recordado que el contrato del transporte sanitario terrestre fue el más cuantioso de la legislatura pasada, con casi 123 millones de euros, y que se inició con una "gran mentira" cuando el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en campaña electoral dijo que su compromiso sería primar a las empresas extremeñas en los concursos.



Asimismo, ha añadido que la tramitación de ese pliego de condiciones estuvo "llena de irregularidades", mientras que la ejecución y desarrollo del contrato fue un "auténtico desastre lleno de incumplimientos" y "conflictividad".



De esta forma, el diputado del PP ha criticado que los medios de los que se disponía no eran los que estaban en el contrato, las mejoras no se produjeron, los vehículos en ocasiones no fueron aptos y se "vulneraron los derechos de los trabajadores" y se produjeron despidos en lugar de subrogaciones.



"En definitiva, lo que mal empieza, señor consejero, mal acaba", ha aseverado.